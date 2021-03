Estados Unidos estudia autorizar que los detenidos en la prisión militar de Guantánamo puedan recibir visitas de miembros de su familia, un hecho sin precedentes desde que se creó este centro de detención en 2002, según ha adelantado The Washington Post.

El objetivo sería "atenuar el aislamiento de los detenidos, incluidos los que se encuentran en el complejo estadounidenses desde jace casi diez años", según el rotativo,que cita a fuentes anonimas del Congreso de EE.UU..

El Comité Internacional de la Cruz Roja "está en discusiones profundas con el Pentágono en torno a este programa de visitas", añade el periódico.

Algunos miembros de la oposición republicana, que tiene mayoría en el Congreso, quieren bloquear el acceso de familiares a la base naval.

No para presos peligrosos

Con todo, las fuentes citadas subrayan que los prisioneros más peligrosos entre los 172 que aún se encuentran en la base americana, como el autoproclamado cerebro del 11-S, no serán autorizados a recibir visitas de sus familiares.

Igualmente se encuentran en la prisión en número tres de Al Qaeda, Abu Faraj Al-Libbi o Ali Hamza Ahmad al-Bahloul, condenado por ser el jefe de propaganda de la banda islamista.

Más de la mitad de los detenidos que se encuentran aún en Guantánamo han sido declarados como 'liberables' por la Administración Obama pero no pueden salir porque los Estados Unidos no quiere enviarlos a países que no ofrezcan suficientes garantías o porque no encuentran países que acepten recibirlos.

Otros 50 detenidos considerados como muy peligrosos seguirán encerrados sin proceso mientras otros deben ser llevados ante la Justicia.

La posibilidad de que haya visitas familiares supone también un reconocimiento tácito de que Guantánamo no va a cerrar en el futuro y sigue la creación de un proceso de revisión de la situación de aquellos detenidos que la Administración Obama planea mantener detenidos indefinidamente sin juicio.