Los sondeos preelectorales auguran pocos cambios en la composición del Ayuntamiento de Zaragoza. Según los últimos datos publicados (ver sondeo de Heraldo de Aragón del 24 de abril) PSOE y PP mantendrían su representación en el consistorio y, por tanto, requerirían uno y otro del apoyo de otros partidos para formar gobierno.

La actual corporación cuenta con 13 concejales del PSOE, 12 del PP, tres de Chunta Aragonesista (CHA), dos del Partido Aragonés (PAR) y uno de Izquierda Unida. Las encuestas prevén para el 22 de mayo un calco de esta situación, salvo una bajada del Partido Popular que cedería un concejal a favor de Izquierda Unida.

Con ese escenario, Juan Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza desde 2003, podría repetir en el cargo si logra reeditar alguno de los dos pactos que le han permitido gobernar durante los últimos 8 años. En 2003 fue elegido alcalde con el apoyo de CHA y en 2007 recibió los votos del PAR gracias a un pacto de gobernabilidad del PSOE con el PAR en diversas instituciones aragonesas.

Nuevas caras y listas renovadas

En el PP, tras el regreso de Luisa Fernanda Rudi a la política activa en Aragón, se han producido renovaciones en todos los niveles. En el Ayuntamiento de Zaragoza, la lista la encabeza Eloy Suárez, actual portavoz popular en las Cortes de Aragón, cuya designación definitiva vino a romper una lucha interna por el puesto. Le acompañan muchos nombres nuevos e incluso alguno de la etapa de Rudi en la alcaldía. Aprovechando su posición como portavoz en el Parlamento autonómico, Suárez está dándose a conocer al electorado zaragozano con visitas a las asociaciones vecinales y una política "a pie de calle".

En CHA, Juan Martín será el nuevo candidato tras un proceso de primarias en su partido y Rosa Santos, anterior secretaria de la Confederación de Empresarios de Aragón, será el rostro de PAR tras su reciente fichaje para las filas aragonesistas. Por IU, repite como cabeza de lista José Manuel Alonso.

Ante los sondeos, los candidatos no quieren aventurar qué ocurrirá el 23M, pero algunos sí hablan de lo que no ocurrirá.Por ejemplo, Alonso (IU) advierte que no aceptarán formar un tripartito con el PSOE y el PAR. Mientras, los populares reconocen que han tomado nota del último descenso en los sondeos y refuerzan su campaña y a su candidato.