El lunes, tras el anuncio de la muerte del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, el presidente de EEUU, Barack Obama, declaró que "el mundo es un lugar más seguro". Sin embargo, ahora los gobiernos trabajan para analizar cuáles serán las posibles consecuencias del asesinato del líder terrorista y si, de alguna manera, sus seguidores -sean o no miembros de Al Qaeda- puedan estar pensando en vengarle.

Desde este lunes por la mañana, Estados Unidos está en alerta roja ante el temor de que se produzcan represalias tras la muerte de Bin Laden. El director de la CIA, Leon Panetta, ha advertido de que "casi con seguridad" Al Qaeda intentará atentar contra el país y en especial contra Nueva York, por todo lo que significa la ciudad tanto para la red terrorista como para EEUU.

Se temen también ataques violentos en el exterior contra intereses diplomáticos y el Departamento de Estado estadounidense ha puesto en alerta a todas sus embajadas y misiones y ha recomendado a sus ciudadanos en el exterior que extremen precauciones.



"Dada la incertidumbre y la volatilidad de la situación actual, recomendamos fuertemente a los ciudadanos que están en áreas donde pueden producirse conatos violentos en contra de EEUU que no salgan de sus casas y hoteles, y eviten reuniones públicas y manifestaciones", asegura la alerta de viaje emitida a primera hora del lunes.

El Gobierno español por su parte reconoce que existe riesgo de represalias por parte del terrorismo yihadista pero entiende que España está preparada y no precisa aumentar el nivel de alerta, aunque para este martes el Ejecutivo ha convocado, en La Moncloa, una reunión al máximo nivel para analizar la situación. En rueda de prensa, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reconocido que no se pueden descartar represalias tras lo ocurrido porque se trata de una organización terrorista que cuenta "con franquicias con una enorme autonomía funcional" pero también ha considerado que España tiene habitualmente un nivel antiterrorista alto -nivel 2- que no es conveniente elevar. Este mismo lunes por la tarde, el Estado Mayor de la Defensa ha ordenado extremar las medidas de autoprotección en las zonas de operaciones en las que participan las Fuerzas Armadas españolas, tras la reunión mantenida con la ministra de Defensa, Carme Chacón, y altos cargos para analizar las repercusiones en España de la muerte de Bin Laden.

Para Luis de la Corte Ibáñez - profesor del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad y de la Universidad Autónoma de Madrid- , es "seguro que las filiales de Al Qaeda y los yihadistas en general no interrumpirán sus actividades ni pondrán en cuestión sus métodos violentos ni sus agendas políticas, al menos no a corto plazo". Es por todo esto "lógico" que las agencias de seguridad de todos los países occidentales y de Pakistán y Afganistán comiencen ya a "extremar las medidas de vigilancia para tratar de prevenir este tipo de ataques". Acabar con Bin Laden va a suponer "un revulsivo moral para Estados Unidos, su Ejército, sus servicios de inteligencia y sus fuerzas de seguridad", continúa De la Corte. El experto en Seguridad se muestra además convencido de que la persecución de los terroristas "se reforzará" en Estados Unidos .

Expertos árabes, divididos sobre las repercusiones

Los expertos árabes se muestran divididos a la hora de valorar el impacto de la muerte del líder de Al Qaeda Osama bin Laden, que puede implicar tanto un aumento de la amenaza terrorista como un golpe que debilitará a la organización.



El analista y experto en asuntos islámicos en el centro Ibn Jaldun Ali al Fil explica a Efe que va a haber "muchas reacciones violentas de Al Qaeda en células del Yemen o Irak".



En este sentido, el analista político iraquí Mustafa al Ali no descarta la posibilidad de que los seguidores de Bin Laden lancen ataques contra objetivos estadounidenses como actos de venganza por la muerte de su líder.



Sin embargo, el analista egipcio Issandr Amrani opina que "el impacto va a ser muy limitado" y que "la violencia de Al Qaeda puede aumentar pero no en exceso". "Si se producen atentados será porque ya estaban planeados pero no a raíz de la muerte de Bin Laden", según Amrani, que considera que la desaparición del líder de Al Qaeda para esta organización es "simbólica" ya que "su poder desde hace mucho tiempo era limitado".



En cuanto al posible impacto en las células que Al Qaeda tiene en varios países árabes como Irak o el Yemen, Amrani afirma que "son independientes y no seguían órdenes directas de Bin Laden".