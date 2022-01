De Kate a Catalina en unos minutos

La hasta ahora prometida del príncipe Guillermo de Inglaterra, Kate Middleton, ha pasado este viernes, tras dar el 'sí quiero', a ser Catalina en tan solo unos minutos. Pero, ¿por qué ahora la llamamos así?

La respuesta es sencilla. Como explica Albert Gómez Font, filólogo de la Fundación del Español Urgente (Fundéu) a RTVE. es, "en España, la costumbre manda traducir los nombres de los miembros de las familias reales europeas". "Hay que traducir, que no es lo mismo que españolizar", apunta el experto.

Así pues, Kate Middleton es desde este ya famoso 29 de abril de 2011 -en el que ha entrado a formar parte de la realeza británica- Catalina, al igual que se hizo en su día con otros miembros reales como Beatriz de Holanda, Margarita de Dinamarca, Carlos de Inglaterra, Alberto de Mónaco, etc.

Esta traducción no se explica por una norma concreta, simplemente es tradición y el propio uso de la lengua.

"Anteriormente se traducían también los nombres de los políticos u otras personalidades como por ejemplo Carlos Marx", explica Font, "pero se dejo de hacer, y ahora solo se traduce con los miembros de la realeza europea, solo la europea", apunta Gómez Font.

¿Y cuando el nombre no se puede traducir? Según Font, cuando un nombre no es traducible al castellano, hay que llamarlo como se dice en su idioma original. "Si no hay un equivalente, le llamaremos en su idioma, como hacemos por ejemplo con el príncipe Haakon", explica Albert Gómez Font.

Por lo tanto, la Fundéu -que trabaja con el asesoramiento de la Real Academia Española- , aconseja que se traduzca, siempre que se pueda, al español el nombre de los miembros de la realeza europea.