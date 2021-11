El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) investigará al presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, por la causa de los trajes que la trama corrupta regaló, supuestamente, a Francisco Camps.

El juez Pedreira, que lleva el caso en Madrid, se inhibió a favor de los jueces valencianos. Los magistrados de Valencia aceptan esa inhibición e investigarán los supuestos regalos realizados por Francisco Correa, Pablo Crespo y Alvaro Pérez a diversos dirigentes del PP valenciano, entre ellos, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

La resolución del TSJCV llega después de que el pasado 22 de marzo la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid avalara la petición de inhibición de Pedreira, tras estimar parcialmente el recurso del PP contra la remisión de la investigación sobre varios miembros de la trama corrupta por los supuestos regalos a Camps y otros altos cargos de la Comunitat.

En un auto hecho fechado este martes, la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal valenciano ha acordado la acumulación de estos hechos a los ya conocidos en el procedimiento de la Ley del Jurado por presuntos delitos de cohecho pasivo impropio, y los ha trasladado al magistrado instructor, José Flors, para que decida con "plena libertad" lo que estime procedente. El auto hecho público incluye el voto particular del magistrado Juan Montero.

Podrían darse pronunciamientos diferentes

Los razonamientos jurídicos expuestos por el tribunal valenciano para aceptar la inhibición del TSJ de Madrid se centran en que Pedreira la solicita "basándose sustancialmente en que existe una indudable conexión entre las conductas de quienes ofrecen o entregan dádivas (cohecho activo) y quienes las reciben (cohecho pasivo)".

Asimismo, el auto recoge que "es realmente la conexidad entre las conductas del cohecho, activas y pasivas, y la evitación del dictado de sentencias contradictorias lo que ha motivado esencialmente el sentido de su decisión inhibitoria".

"La doctrina y la jurisprudencia suelen sostener mayoritariamente la naturaleza unilateral, y por tanto, autónoma de los delitos de cohecho, tanto activo como pasivo", aunque añade que "que sea calificado de unilateral no impide que pueda tener en gran parte de las ocasiones una característica bidireccional -ofrecer y admitir-".

El tribunal valenciano entiende que en el caso de no juzgarse de forma conjunta a los donantes de los regalos y a los receptores de los mismos podría dar lugar a pronunciamientos contradictorios.

En este sentido, reconoce que ambas tesis (enjuiciamiento separado o conjunto) resultarían jurídicamente defendibles, si bien "para no romper la unidad delictiva y no dar lugar a procedimientos paralelos se había estimado que dichas conductas debían ser investigadas y conocidas ante el Tribunal que conoce la causa principal, sin dar lugar a fragmentar dicha continuidad delictiva".

La Sala acepta así la inhibición parcial de Pedreira por tratarse "de dos perspectivas, activa y pasiva, de los hechos cuya relación, y por ende su conexión, no puede ser negada, siendo conveniente su valoración conjunta", y añade que "pese a imputarse a personas no aforadas, son claros los vínculos de conexidad existentes con los hechos atribuidos a las personas aforadas ante este Tribunal", como Camps y el diputado y ex secretario general del PPCV Ricardo Costa.