El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha criticado este sábado al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, por permitir la aprobación de listas "cargadas de imputaciones" en su partido en la Comunidad valenciana y ha pedido a los ciudadanos que "tomen nota" de ello.

Preguntado en rueda de prensa al respecto, ha recordado que el jefe de filas del PP nacional "dijo que no le competía a él" aprobar esas candidaturas, ya que "siempre trata de escurrir el bulto en todas las decisiones" y ha recriminado al Partido Popular sus "contradicciones".

"Una cosa es predicar y otra dar trigo; y Rajoy predica mucho, pero trigo, cero", ha censurado el número dos del PSOE, para concluir deseando que "los ciudadanos tomen buena nota" de las listas que ofrece el PP.



"El PP se ha quedado con ganas de que nos pasara lo de Portugal"

El vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, ha dicho también que "el PP se ha quedado con las ganas de que pasara en España lo que pasó en Portugal", en alusión a la petición de ayuda de un rescate financiero.

Durante su intervención en un acto de partido en el municipio coruñés As Pontes, Blanco ha criticado al PP de ser una formación "antiecologista, antisocial, antipatriótico y desleal".

El representante del PSOE ha dicho que el PP intenta "boicotear" las reformas financieras aprobadas por el Gobierno central "para evitar el desastre" y opinó que el líder de ese partido de oposición, Mariano Rajoy, "quería que ocurriera lo que acaba de pasar el Portugal".

"Cada vez que dijeron no a la reforma, no al patriotismo, decían no a la recuperación. Para que gane Rajoy tiene que perder España, y para que gane España, tiene que perder el PP", ha dicho Blanco.

El ministro de Fomento ha subrayado en su discurso que "un partido ecologista no defiende centrales nucleares, un partido socialista no pide el copago, un partido patriota no tiene envidia de Portugal y un partido leal no utiliza el terrorismo para atacar al Gobierno de España".