Italia y Francia se alían para patrullar de manera conjunta en el Mediterráneo y detener la salida de inmigrantes sin papeles desde Túnez. Ambos países están de acuerdo en que el problema requiere de un esfuerzo común de toda la Unión Europa.

Es lo más destacado salido del encuentro entre los ministros del interior italiano, Roberto Maroni y el francés Claude Guéant. Las horas previas habían estado caldeadas por la intransigencia francesa para que no crucen sus fronteras los 20.000 tunecinos a los que Italia ha dado permiso de residencia, y la manifestaciones del ministro italiano que acusaba a Francia de hostilidad.

Lucha conjunta

Al final de la reunión, preludio del que mantendrán Berlusconi y Sarkozy en Roma el próximo día 26, el ministro italiano ha expresado su satisfacción por el encuentro, aunque se ha dado un capotazo al tema candente entre los dos países: el ministro italiano asegura que se aplican las reglas de Schengen tal y como él ha mantenido y que el permiso de residencia temporal a los tunecinos no le afecta.

El francés asegura que cumplirá con los acuerdos de Schengen sobre la libre circulación pero, que tal y como prevé el artículo 5 del tratado, se debe estar en posesión de documentos y tener recursos financieros

No es una cuestión menor: la mayoría de los tunecinos aspiran a vivir en Francia, Bélgica y Alemania, no en Italia. Pero si Francia no permite su circulación estarían obligados a permanecer en la península. Además, no se tiene la certeza de que Túnez cumpla su parte de los acuerdos con Italia: esta mañana ha llegado una barca con tunecinos a la isla de Lampedusa, la primera tras la ratificación de los acuerdos bilaterales.