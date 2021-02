El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, limitará su presencia en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de mayo a ocho o nueve mítines (aunque la cifra final aún está por cerrar) frente a los 14 días en los que participó en las dos semanas de campaña de hace cuatro años, según informa Macarena Bartolomé, de TVE.

En precampaña, sin embargo, Zapatero tendrá hasta seis actos, uno más que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y dos más que la ministra de Defensa, Carme Chacón, los dos nombres que suenan para suceder al secretario general del PSOE si este decide finalmente no presentarse a las elecciones generales de 2012.

El calendario provisional lo ha dado a conocer este martes el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, que ha insistido en que la campaña no está aún cerrada del todo y ha subrayado que la presencia de Zapatero será "similar" a ocasiones anteriores.

Blanco ha insistido en que el PSOE "no esconderá" a Zapatero ni en campaña ni precampaña. Entre los dos periodos, ha añadido, estará en una quincena de mítines y recorrerá prácticamente todos los territorios.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, durante la presentación de la campaña electoral de su partido a los comicios municipales y autonómicos del 22 de mayo, a los que su partido concurre con más candidaturas que nunca (7.700) y candidatos (75.000).

El PSOE no quiere "desviar la atención"

Blanco ha apelado a su sentido "del deber y de la lealtad" para no valorar algo "que no corresponde valorar en este momento" como es la posible decisión de Rodríguez Zapatero de no optar a un tercer mandato y abrir con ello un proceso sucesorio, informa Servimedia.

No quiso matizar "ni añadir nada" a la contundencia con la que Marcelino Iglesias se mostró convencido de que no habrá ningún anuncio en ese sentido en el Comité Federal del próximo sábado, ni tampoco opinó sobre las reiteradas declaraciones del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

"No seremos nosotros quienes desviemos la atención de lo mucho que se decide el 22 de mayo", ha asegurado Blanco, convencido de que los socialistas no tienen "nada" de lo que avergonzarse y sí "mucho" de lo que sentirse "orgullosos".

Su única reflexión sobre ese asunto ha sido para subrayar que Rodríguez Zapatero "siempre ha manejado bien los tiempos políticos" y ha tomado decisiones difíciles pensando en lo mejor para el interés general de España, por lo que se ha mostrado convencido de que volverá a ser así, y de que sabrá conjugar eso con el interés del PSOE.