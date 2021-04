Juan Martínez Moreno : ¡Tengo el mejor equipo del mundo!

Acaba la cuarta semana de rodaje de Lobos de Arga en Santiago de Compostela, y puedo asegurar rotundamente dos cosas:

1) El cine de acción es jodidamente complicado

2) Tengo un equipo jodidamente bueno

La primera de mis afirmaciones puede que no sea veraz al 100 % para algunos directores más curtidos en este tipo de batallas, pero desde luego lo es para mi. Durante las dos últimas semanas hemos rodado las dos secuencias más bestias de la peli, las que contienen más acción, sangre, vuelos de especialistas, persecuciones de coches y cualquier otra anormalidad que se os ocurra.

Uno (yo, el director) lleva al rodaje el trabajo hecho desde casa, los deberes a limpio, con buena letra.

Un rodaje muy complicado

La lista de planos que quiere hacer, vamos. Y entonces alguien enciende el cronómetro, y el tiempo empieza a volar a toda hostia, y de repente ruedas el primer plano y, ¡coño!, ya han pasado dos horas. Y te quedan sólo otras ocho para rodar quince planos más. Y así toda la jornada.

Y empiezas a tachar de la lista de planos, pero no los que has hecho, si no los que no vas a poder hacer. Este, creedme, es el momento más frustrante.

Revisas la lista, intentando ser realista y elegir los planos que realmente necesitas para contar la historia que estás contando ese día, la que luego pegaremos con las otras pequeñas historias o secuencias, y formarán todas juntitas lo que llamamos película.