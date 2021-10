La cúpula rebelde libia ha dejado entrever este martes diferencias con su máximo dirigente, Mustafa Abdelyalil, sobre una eventual negociación para que el coronel Muamar el Gadafi abandone el país a cambio de no ser perseguido judicialmente.

El miembro del consejo de información del Consejo Nacional de Transición Interino (CNTR), Bara al Jatib, ha declarado a la agencia Efe que si Gadafi dejaba Libia, el consejo estaba dispuesto a renunciar a la emisión de cualquier orden judicial en su contra.

Distintas opciones

Al Jatib confirmaba así, una información difundida por el canal qatarí Al Jazeera y adelantada por el diario Sharq al Aswat, según la cual, el régimen había entablado conversaciones sobre esa cuestión con los líderes rebeldes.

Sin embargo, a media mañana, el vicepresidente y portavoz del CNTR, Abdelhafiz Ghoga, tras hablar con varios miembros del consejo y evidentemente airado, decidía, sin previo anuncio, dirigirse a la gente que en ese momento se encontraba en la plaza de los Juzgados de Bengasi, donde se encuentra la sede de la administración opositora, para desmentir las supuestas negociaciones.

"No hay diálogo y no hay nada llamado salida segura del país", declaraba Ghoga, en referencia a las pretendidas conversaciones, ante las personas que se concentraban en la plaza bajo la lluvia y que a lo largo del discurso alcanzaron el medio millar.

Votoreado por los concentrados, Ghoga ha subrayado: "No daremos marcha atrás, no hay rendición. No hay diálogo" y se preguntó: ¿Quién va a permitir (a Gadafi) una salida segura?

Tras su intervención prometió una rueda de prensa para las 15.00 horas española con el objetivo de explicar la situación a los medios de comunicación.

No obstante, una hora antes de la comparecencia de Ghoga ante la prensa, Mustafa Abdelyalil, en una entrevista telefónica con Al Yazira desde Al Baida, al norte de Bengasi, mostraba su disposición a renunciar a la persecución judicial de Gadafi si este abandona el país en las próximas 72 horas.