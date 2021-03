El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Calparsoro, ha afirmado este martes que los estatutos del nuevo partido de la izquierda abertzale presentados este lunes "dan apariencia de ruptura" con ETA.

Pero también ha establecido que la formación es "continuidad" de Batasuna, porque son el mismo grupo político, pero a la vez es "discontinuidad" porque ya no apoya la violencia.

En una entrevista en Radio Euskadi, Calparsoro ha opinado que en su opinión, el Ministerio Público "probablemente" recurrirá la creación del nuevo partido de la izquierda abertzale.

Y a la hora de decidir sobre su legalización, un comunicado de ETA en el que anuncie su cese definitivo "sería una ayuda clara" para la izquierda abertzale.

"Estamos en una fase complicada; es el inicio de un proceso, pero también hay que tener en cuenta que ETA no ha desaparecido y que hasta hace muy poco en las calles de Euskadi había sangre de víctimas", ha declarado.

Derechos en juego

Sobre el hecho de que los estatutos de la nueva formación no incluyan la palabra "condena" para referirse a ETA, Calparsoro ha indicado que la Ley de Partidos no exige el uso de dicha palabra y ha asegurado también que la exigencia al nuevo partido de condenar la violencia desarrollada por ETA en el pasado es "política, no está en las leyes".

Calparsoro ha precisado que ningún derecho es absoluto, y en este caso, si la fiscalía decide recurrir ante el Tribunal Supremo, será este órgano judicial el que deba ponderar el derecho a la participación política con "derechos de ciudadanos vascos que han sido vulnerados y son prevalentes, como el derecho a la vida".