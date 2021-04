El tribunal británico que ha de decidir sobre la extradición a Suecia del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha dado por terminada la sesión de este lunes. La vista se reanudará el martes a las 10.30, con nuevos testigos de la defensa.

Al salir del juzgado, Assange ha declarado a los periodistas que en los últimos meses se le había encerrado en "una caja negra" con la etiqueta de "violación". A continuación ha expresado su seguridad de que al terminar el proceso abierto en Reino Unido se demostrara que la "caja" estaba "vacía" y que "no tiene nada que ver con lo que decía en su exterior".

El abogado de Assange ha pedido que se paralice su extradición a Suecia, donde le reclaman para interrogarle sobre presuntos delitos de agresión sexual, argumentando que no tendrá un "juicio justo" en este país y que podría terminar siendo extraditado a Estados Unidos.

El australiano de 39 años, que ha provocado las iras de Washington por la publicación de miles de cables diplomáticos en las últimas semanas a través de su página web, es acusado en Suecia de abuso sexual y violación por dos ex voluntarias de Wikileaks. Assange ha negado en todo momento estos cargos.

Según uno de sus abogados, Geoffrey Robertson, en Suecia no podría tener un juicio justo porque los procesos de violación suelen celebrarse a puerta cerrada.

"Uno no puede tener un juicio justo cuando la prensa y el público son excluidos del tribunal (...) existe un riesgo real de una violación flagrante de sus derechos", ha señalado el letrado al inicio del primero de los dos días que durará la vista sobre su extradición. Las autoridades suecas han confirmado que el país este tipo de procesos se celebran a puerta cerrada.

Además, otro de sus abogados, Mark Stephens, ha publicado en Internet todos los argumentos de la defensa de Assange en un gesto excepcional. Su cliente siempre ha negado los cuatro cargos de abuso sexual que se le imputan en Suecia.

Assange, que comparece por quinta vez ante los tribunales británicos, fue jaleado por un pequeño grupo de partidarios a su llegada al Tribunal de Magistrados de Belmarsh este lunes. Delante del edificio se habían congregado numerosos medios de comunicación de todo el mundo.

En su argumentario de 74 páginas remitido al tribunal, los abogados de Assange subrayan que existe el riesgo de que si fuera extraditado a Suecia, Estados Unidos podría a su vez pedir su extradición o entrega ilegal a este país, donde podría ser retenido en la base de Guantánamo, en Cuba, donde se lleva a miembros de Al Qaeda y los talibán, entre otros.

La exjuez subrayó también que no se había respetado en este caso el principio de proporcionalidad y agregó: "difícilmente puedo imaginarme que, por simple sospecha de que se ha cometido un delito sexual, pueda hacerse más daño a una persona que en este caso. (Assange) es famoso en todo el mundo como violador y ni siquiera ha sido acusado".

Temor a una extradición a EE.UU.

Tras la última comparecencia judicial, que fue de mero trámite, los abogados anunciaron que su línea de actuación se centrará en demostrar que la eventual entrega al país escandinavo podría desembocar en una extradición de su cliente a EE.UU., país donde podría ser acusado de espionaje y condenado incluso a la pena de muerte.

Además, el equipo legal del australiano, integrado por Mark Stephens y Geoffrey Robertson, entre otros, creen que pudo haber abuso de proceso al haber emitido Suecia una orden internacional de arresto para que su defendido fuera detenido en el extranjero cuando ni siquiera ha sido acusado formalmente de ningún cargo.

Por otra parte, según Efe, los cargos con los que se le relaciona podrían no ser punibles bajo la legislación británica, dado que no hay pruebas de que las mujeres que ahora le han denunciado no dieron su consentimiento a los actos sexuales.