El alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, ha afirmado que el ex vicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez-Cascos quiso llegar a ser candidato mediante "pucherazo", que evitó el presidente del PP, Mariano Rajoy, y le ha acusado de ser "un especialista en romper partidos".

De Lorenzo ha realizado estas manifestaciones tras las declaraciones de Cascos en las que ha acusado al alcalde de tener un pacto con el PSOE.

El regidor ovetense ha contestado que Cascos, tras abandonar el partido, está haciendo daño "electoral y moralmente al PP" y que de su intención de dividir el partido "sólo van a salir beneficiados" los socialistas.

Pretendía liderar el PP mediante "pucherazo"

De Lorenzo, tras mantener un encuentro con Cascos el pasado verano en Madrid para hablar de la candidatura del ex ministro, cambió su apoyo inicial y reunió a 35 juntas locales del PP asturiano para proponer a la concejala ovetense Isabel Pérez Espinosa como líder de la opción popular a las elecciones autonómicas.

Ha reseñado que Cascos invoca mucho a la democracia interna cuando es "la persona menos indicada para apelar a este concepto", ya que cuando fue secretario general "hizo y deshizo a su manera".

“Es la persona menos indicada para hablar de democracia interna“

Ha apuntado que si su intención real era la de ser candidato a la Presidencia del Principado tenía que haber acudido hace dos años al congreso regional para que le hubieran elegido los militantes y no pretender alcanzar este puesto a través del "pucherazo".

"Rajoy no da pucherazos, ya que es un hombre que da tranquilidad, sosiego y serenidad, y en él no hay soberbia, ni arrogancia. Hay que saber ganar en esta vida pero hay algunos que si ganan arrollan y si pierden rompen la pelota", ha recalcado.

Además, el alcalde ha indicado que si Cascos se hubiera presentado al congreso regional de hace dos años lo hubiera perdido como ha ocurrido con todos a los que se ha presentado en Asturias, incluidos los de su ciudad, Gijón, en los que no dio la cara ya que presentó "a testaferros".

En relación a las bajas que se han producido en el PP tras la de Cascos, De Lorenzo ha asegurado que "se está demostrando claramente que el ejército entre comillas que tenía este señor está en franca desbandada" y que ahora se ve que eran "cuatro docenas que a la primera de cambio han salido corriendo".

En relación a la posible creación de un nuevo partido por parte de Cascos, De Lorenzo ha asegurado que si el ex ministro funda un partido de carácter regionalista "sería rizar el rizo".

"El señor Cascos, en primer lugar, no habla de hacer nada como no dijo que quería ser candidato. Habla desde atrás de un concepto que llama disponibilidad y a mí me gusta la gente que da la cara", ha aseverado.