La candidata del PP a la presidencia del Principado de Asturias, Isabel Pérez-Espinosa, ha afirmado que lo verdaderamente importante a la hora de afrontar unas elecciones es el partido y su proyecto, "no una cara".

En declaraciones a Efe, Pérez-Espinosa ha manifestado que no cree que el ex ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos cree un nuevo partido en la región para presentarse a las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo tras darse de baja del PP.

Dos días después de que el Comité Electoral Nacional del PP no respaldara al ex vicepresidente para la presidencia de Asturias, el que fue secretario general del PP y ministro en varios de sus gobiernos abandonó el partido "por dignidad personal", ha afirmado.

"El PP, por encima de todo"

Pérez-Espinosa ha dicho que "sobre futuribles y suposiciones es difícil hablar" pero que cree que Cascos no fundará otro partido, aunque ha reconocido que antes de conocer su baja en el PP también hubiera asegurado que era imposible.

A su juicio, ahora toca trabajar para hacer "un partido fuerte", para demostrar que el PP "está por encima de todo" y que "lo principal es solucionar los problemas de Asturias".

"Sin las siglas del partido yo no soy nada y ningún nombre sin ellas tampoco lo es, en cambio sí lo es un proyecto pero no una cara, ya que por encina de los nombres está el partido y eso también me lo enseño él (Álvarez-Cascos)", ha subrayado.