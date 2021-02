El cantaor Enrique Morente ha recibido ya sepultura en el cementerio de San José de Granada en una ceremonia en silencio que sólo ha sido roto por los llantos de su familia y los aplausos de los cientos de personas congregadas en el camposanto. Antes, tras cerrarse al público la capilla ardiente instalada en el Teatro Isabel la Católica, se había vivido allí otro momento emotivo, cuando Estrella Morente ha entonado el último cante por su padre ante el féretro del cantaor.

En la voz desgarrada de Estrella ha sonado: "Granada no tengas pena de que el mar sea tan inmenso, tú eres la novia del aire, la de la sombra de plata, la del almendro. Ay, empieza el llanto de la guitarra, llora como el viento sobre la nevada. Ay, inútil callarla, es imposible callarla".

Su emotiva actuación, interrumpida a veces por la ovación del público que abarrotaba el patio de butacas del teatro, ha puesto punto y final a un acto celebrado una vez cerrada la capilla ardiente, por la que según fuentes municipales han pasado unos 5.000 granadinos durante las tres horas que ha permanecido abierta.

Al término de su intervención, tanto Estrella como sus hermanos, Soledad y Enrique, y su madre, Aurora Carbonell, se han abrazado abatidos al féretro del cantaor, arropados por otros familiares.

Glosas de Lorca y Luis García Montero

Previamente, el poeta granadino Luis García Montero dedicó unas palabras a Morente en nombre de sus amigos. "Enrique, qué difícil despedirse de ti. Las palabras son insuficientes, no es posible nombrar el vacío, la desolación. Has muerto lleno de vida, de fuerza, siendo manantial", ha dicho ante el féretro del cantaor.

En su intervención, García Montero ha glosado la figura de Morente: "Has fundado una estirpe, trabajar contigo era conocer el amor y el respeto. Qué difícil, Enrique, despedirse de ti. Nos haría falta tu humor, la forma de reírte hablando con los ojos, tal vez alguna noche los amigos encontremos las palabras exactas para decirte lo que te queremos. Enrique, no vamos a olvidarte, no te olvides tú nunca de nosotros", ha concluido el poeta granadino.

En el acto también ha participado, a petición expresa de la viuda de Morente, Laura García Lorca, que, con la voz entrecortada, ha recitado dos poemas que fueron cantados por Enrique: "Alma ausente del llanto por Ignacio Sánchez Mejías", de su tío Federico, y "De pronto", escrito por Francisco García Lorca en memoria de su hermano. "El pájaro en la rama, y de pronto no estabas. Un pájaro en el viento me trae tu recuerdo. No te conoce el toro ni la higuera porque te has muerto para siempre", han sido algunos de los versos recitados por la sobrina del poeta granadino.