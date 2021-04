La NASA descubre atmósfera en una 'súpertierra'

Un equipo de astrónomos de la NASA ha determinado que el exoplaneta GJ1214b, descubierto el pasado año y situado a 40 años luz de la Tierra, está cubierto por una fina capa de vapor de agua o hidrógeno, ha informado la agencia espacial.

Una "súpertierra" es un planeta que sea hasta tres veces más grande que la Tierra y un peso hasta diez veces superior, que orbita alrededor de una estrella fuera de nuestro sistema solar.

Los investigadores del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian en Cambridge, han utilizado los grandes telescopios LVT, del Observatorio Europeo Austral (ESO), en Chile, para observar este planeta extra-solar.

Al pasar por delante de su estrella, los telescopios han podido detectar con su luz infrarroja algunos de los gases que recubren la atmósfera, pero todavía tienen que ahondar más en sus investigaciones.

Vapor y nubes

El equipo determinó que GJ 1214b está cubierto con un fina capa de vapor de agua o rodeado de una gruesa capa de nubes alta, que sugiere que el planeta tiene una composición helada o rocosa, y podría ser similar a Neptuno, aunque mucho más pequeño.

“Todavía no se ha podido determinar de qué esta formada“

"Esta es la primera súpertierra que se sabe que tiene una atmósfera", dijo Jacob Bean, astrónomo y miembro del Centro Harvard-Smithsonian para Astrofísica en Cambridge (Massachusetts), aunque todavía no se puede determinar con exactitud de qué está formada la atmósfera.

El GJ 1214b fue descubierto en diciembre de 2009, es 2,7 veces el tamaño de Tierra y 6,5 veces su masa, observaciones anteriores han demostrado que tiene una baja densidad, por lo que los astrónomos creen que se trata de un cuerpo sólido con una atmósfera.

El planeta orbita cerca de su estrella oscura, a una distancia de 0.014 unidades astronómicas (la distancia entre la Tierra y el Sol, aproximadamente 93 millones de kilómetros) por lo que consideran que está demasiado cerca de su estrella como para ser habitable por cualquier forma de vida.

Este técnica se ha utilizado para estudiar la atmósferas de planetas lejanos calientes como Júpiter, donde se encuentran gases como el hidrógeno, el metano y de vapor de sodio.

En el caso de la súpertierra, no se han detectado huellas químicas, sin embargo, esto no significa que no hay sustancias químicas presentes.