'Biutiful': Operación Oscar 2011

La rotunda afirmación "Javier es la pieza central de todo" referida a Bardem sobre su papel en la película Biutiful podría venir de la boca de Fernando Bovaira, uno de los productores de la cinta, que disputa desde hace semanas la carrera de fondo hacia los Oscar.

Sin embargo, las palabras son de Werner Herzog, el venerado director alemán, que moderó una de las proyecciones de la película que han tenido lugar hasta el momento en Los Angeles, una sesión organizada por el Directors Guild of America.

"Cuándo vi la película, en veinte segundos me di cuenta que estaba en manos de un poeta" o "con Biutiful, Iñárritu ha arribado a un nuevo horizonte abierto" son otras de las perlas del autor de Aguirre, la cólera de Dios en dicho evento, una proyección con coloquio posterior entre los periodistas -muchos representantes de la prensa extranjera- e Iñárritu.

Otra de las proyecciones ha sido moderada -apadrinada- por Guillermo del Toro. Ambas son formas de abonar el terreno para los Globos de Oro, otorgados por dicha prensa extranjera en Hollywood.

Las contundentes palabras "todos están muy abrumados en Hollywood con la interpretación de Javier" referidas a Bardem sobre su papel en Biutiful podrían venir de la boca de Fernando Bovaira. Y así es. También que "Sean Penn está empujando y Robert de Niro está resaltándola", en referencia a una nueva candidatura al Oscar para el actor español.

Al productor, familiarizado con el entorno Oscar gracias a Los Otros y Mar adentro (ésta se llevó el Oscar a Mejor Película de Habla no Inglesa y por la primera se hizo campaña), le cuesta contener una satisfacción cercana a la euforia ante la perspectiva de que la película tenga no una, sino varias nominaciones a las deseadas estatuillas.

El actor español se lleva el premio ex aequo con Elio Germano por su papel en 'Biutiful'. 'Lung Boonmee raluek chat' ('El tío Boonme que recuerda las vidas pasadas'), del tailandés Apichatpong Weerasethakul se lleva el máximo galardón. Juliette Binoche, mejor actriz por su papel en 'Copie conforme (Certified copy)', de Abbas Kiarostami.

Los responsables de Biutiful se ponen el listón alto: aspiran a nominaciones a mejor película y mejor película de habla no inglesa (doble nominación que ha tenido lugar al menos dos veces en la historia, con La vida es bella y Tigre y dragón), y mejor fotografía, mejor banda sonora y, por supuesto, mejor actor protagonista.

"Tiene posibilidades en varias categorías", señala uno de los mandamases de Mod Producciones, que aporta el 45% del presupuesto a un proyecto producido por España y México, y que representará al país azteca por el Premio de la Academia hollywoodiense al mejor filme en lengua no inglesa.

No se conforman con una nominación

Los Globos de Oro, primera piedra de toque

Las apuestas por los premios a partir de ahora se dividen en cuatro apartados: Premios Goya, Globos de Oro, candidatura a Mejor Película de habla no inglesa y resto de candidaturas a los Oscar.

Los Globos de Oro son "la primera piedra de toque", en palabras del productor español. El 14 de diciembre serán anunciadas las nominaciones y el 16 de enero de 2011 serán entregados los galardones.

El trabajo de campaña para los premios de la prensa extranjera en Hollywood ya ha terminado con las dos proyecciones citadas. Hace falta que el casi de centenar de votantes apueste por la película. El 1 de diciembre se estrenará en Nueva York y se conocerá el veredicto de la crítica especializada, lo que será un adelanto de estas apuestas.

Para la nominación como mejor película de habla no inglesa, "no se puede hacer nada hasta que se conocen las cinco nominadas", señala Bovaira. Antes de que se conozcan las nominaciones a los Oscar, el 25 de enero, se hará pública una preselección de nueve películas candidatas al mejor filme en lengua no inglesa, el 21 de enero.

Tras conocerse las cinco nominadas a mejor película extranjera para los Oscar, llega la campaña de las distribuidoras para asegurarse de que quienes tienen que votar vean no sólo su película sino las otras cuatro películas candidatas, ya que los votantes tienen que hacer una declaración jurada de que han visto las cinco.