Artur Mas, el hombre que ganaba pero no gobernaba

"Ya era hora". El hombre que hablaba de sí mismo hasta el 28-N como aquel que ganaba elecciones pero no gobernaba, Artur Mas, ha pronunciado esta frase tras ganar las elecciones catalanas de 2010 con suficiente margen (62 escaños, a solo seis de la mayoría absoluta) para gobernar en solitario.

Artur Mas, el jefe de la oposición en Cataluña y candidato de CiU a la Generalitat, ganó en las urnas en 2003 y en 2006, pero el tripartito le dejó sin opciones las dos veces.

Artur Mas, que nació el 31 de enero de 1956 en Barcelona en el seno de una familia relacionada con el mundo industrial y empresarial, ha puesto fin a su "travesía por el desierto" de la oposición a la tercera.

Las encuestas habían estado de su parte en los últimos meses. Vaticinaban que los convergentes rozarían la mayoría absoluta y que el PSC, ERC e ICV-EUiA no sumarían esta vez. Artur Mas había dicho que haría un "gobierno de los mejores" aunque eso implique que no sean de CiU.

El candidato de CiU, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, ha sido concejal del Ayuntamiento de Barcelona (1987-1995) y conseller de los gobiernos de Jordi Pujol (1995-2003), que lo eligió como su sucesor. Ya sea en el gobierno o en la oposición, lleva 15 años de diputado en el Parlamento catalán.

A pesar de este currículum, el presidente de CiU y líder de la oposición explica en el libro La máscara del rey Arturo. El enigma de Artur Mas, de la periodista Pilar Rahola, que fueron "las circunstancias" las que le introdujeron en la política.

"No tuve ninguna vocación de joven. En realidad nunca me imaginé dentro de la política. Fue llegando, me encontré con ello, me fui enredando y, cuando me di cuenta, ya estaba metido. Ya no veía como salir".

Es el libro explica cómo entró en política: "Saliendo de un partido de baloncesco en el que un compañero me dijo si quería ir a una reunión de Convergencia", formación a la que acabó afiliándose en 1982.

Fue el mismo año en el que se casó con su actual esposa, Helena Rakosnik, con la que tiene tres hijos, y en el que comenzó a trabajar en el departamento de promoción comercial de la Generalitat.

La política como medio para transformar las cosas "Siendo muy, muy importante, para mí la política no es lo más importante", asegura Artur Mas, en el libro de Pilar Rahola. Por eso asegura que no quiere jubilarse como político y que estaría como mucho ocho años de presidente, porque quiere hacer otras cosas como viajar, leer o salir en barca en medio del mar. Pero mientras tanto, se dedicará en cuerpo y alma a su responsabilidad actual ya que "las grandes cosas las sueñan los poetas y las llevan a cabo los políticos", explica en La máscara del rey Arturo. Artur Mas, que estudió en la prestigiosa escuela Aula, la Eton catalana, presume de haber estado "al otro lado del mostrador", de haber pasado por la empresa privada y no ser un político profesional que sólo se ha dedicado a ser político. Sus detractores le atacan por no tener un currículum de lucha antifranquista. "Lo que ocurre es que yo no me he disfrazado nunca. Es decir, nunca he pasado horas delante del espejo intentando parecer progre, que es lo que muchos han hecho (...) yo nunca fui una persona vinculada a los movimientos antifranquistas de la universidad. Como tantos otros, iba a las manifestaciones de la Diagonal, pero después me dedicaba a estudiar".

Ocho años de experiencia en la Generalitat En los gobiernos de Pujol, Artur Mas ha sido conseller de Política Territorial y Obras (1995-1997), de Economía y Finanzas (1997-1999), de Economía, Finanzas y Planificación (1999-2001) y Conseller en cap (2001-2003). Desde el 2000 también asumió la portavocía del Govern. En enero de 2002, cuando ya se sabía que Pujol no iba a repetir como candidato después de 23 años en la Generalitat, Artur Mas fue proclamado oficialmente cabeza de lista de CiU. Desde el año 2000 era ya secretario general de CDC y en 2004 fue elegido presidente de CiU. En 2003, ganó las elecciones con mayoría simple de 46 escaños, pero Pasqual Maragall (PSC) firmó con ERC y ICV el Pacto del Tinell y le arrebatan cualquier posibilidad de gobernar. En los comicios de noviembre de 2006 pensó que no volvería a darse la misma situación. En enero de ese año había pactado el Estatut en La Moncloa con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a cambio de que las reglas del juego en Cataluña cambiasen y gobiernara la lista más votada, pero no fue así. Una vez más el PSC, esta vez con José Montilla a la cabeza, reeditaba el tripartito. El presidente de la Generalitat ha asegurado que tras el 28-N no habrá un tercer tripartiro, pero Artur Mas no se cree que si suman, rechacen volver a gobernar.