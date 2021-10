El presidente catalán y candidato del PSC a la reelección, José Montilla, ha hablado por primera vez en esta campaña electoral del caso Pretoria de corrupción urbanística, que implicaba a varios cargos socialistas, pero ha sido para atacar a CiU por la presunta financiación irregular de Convergència.



Montilla había eludido hasta ahora hacer cualquier referencia al caso Pretoria, que acabó con el encarcelamiento del ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), el socialista Bartomeu Muñoz, y del ex diputado del PSC Luis Andrés García "Luigi", incluso cuando participó en un mitin en este municipio al inicio de la campaña.



"Los socialistas no tardamos ni dos horas en apartar a los implicados en el caso Pretoria de la militancia sin perjuicio de la presunción de inocencia. Pero es evidente que no todos actuamos de la misma manera", ha sentenciado este lunes Montilla en referencia a la actuación de CiU ante la presunta financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música.



"Estamos hablando del escándalo más grave que ha sacudido Cataluña en los últimos años", ha apostillado el president de la Generalitat.

Mas quiere a una mujer presidiendo el Parlament Por su parte, el candidato de CiU, Artur Mas, ha presumido este lunes de proponer como próxima presidenta del Parlament a Núria de Gispert, número 12 de su lista electoral, que se convertiría en la primera mujer que presida esta institución.



Si De Gispert logra convertirse en el relevo de Ernest Benach al frente del Parlament, ha destacado Mas, se produciría una imagen tan "simbólica" como inédita en la historia de Cataluña como es la de una mujer copresidiendo un acto "tan simbólico" como la ceremonia oficial con motivo de la Diada Nacional del 11 de septiembre.



De este modo y, al margen del posible nombramiento de la socialcristiana como presidenta del Parlament -cargo al que ya aspiraba en las elecciones de 2006-, que según Mas contribuiría a reforzar la "visibilidad de las mujeres" en la sociedad, el candidato de CiU se ha comprometido a dar "prioridad a las políticas de igualdad".

Puigcercós: Mas usa el concierto como "cebo" para captar votos Mas ha sido el centro de las críticas del candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Joan Puigcercós, que ha advertido que el líder de CiU utiliza la promesa de negociar un concierto económico "sólo como cebo" para captar votos catalanistas.



"Artur Mas exhibió [en el debate a seis] una ambigüedad calculada, y en ningún momento descartó ni un pacto con el PP ni con el PSC" de modo que "en realidad, no tiene voluntad de negociar un concierto económico" puesto que, si fuese así, "habría aceptado mi oferta de ir juntos a Madrid a negociarlo", ha apuntado Puigcercós en un acto de campaña.



Según el cabeza de lista de ERC, "la poca convicción con que Mas defiende un referéndum de independencia, y el hecho de que quedó descolocado cuando alguien recordó que CiU había propuesto otro referéndum para que la gente se pronuncie sobre el concierto, demostró que sólo utiliza esto último como un cebo para intentar captar voto catalanista".

Almodóvar, Banderas y Sabina apoyan a Herrera Más de 50 personalidades del mundo de la cultura de fuera de Cataluña, entre ellos el cantante Joaquín Sabina, el director de cine Pedro Almodóvar y el actor Antonio Banderas, han firmado este lunes un manifiesto en apoyo de la candidatura de Joan Herrera (ICV-EUiA) a las elecciones catalanas.



En el manifiesto 'Si yo viviera en Cataluña votaría a Joan Herrera' se han reunido también las firmas de los actores Juan Diego Botto, Pilar Bardem, Leo Bassi y Juan Echanove, y de escritores como Manuel Rivas, Almudenas Grandes, Luis García Montero y el editor Chus Visor, entre otros.



Herrera ha considerado durante la presentación del manifiesto que el apoyo a su candidatura puede significar un "toque de atención" al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya que muchos de los firmantes son habituales en actos de apoyo a los socialistas.

Aguirre pide en Catuña un gobierno "que es deixi de collonades" Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP), ha parafraseado este lunes en Roses (Girona) al escritor ampurdanés Josep Pla para reivindicar para Cataluña un gobierno "que es deixi de collonades" (que se deje de chorradas), ha dicho.



En un mitin en un hotel de Roses (Girona) ante unas 200 personas, Aguirre, que ha acudido a hacer campaña por la candidata del PPC a la Generalitat, Alícia Sánchez-Camacho, ha sorprendido a todos con esta expresión, que luego ha hecho suya la líder del PPC, para reclamar un gobierno "liberal" en Cataluña.



Aguirre también ha usado el catalán para subrayar que los catalanes se merecían un gobierno "que no se meta en la vida de los ciudadanos, que ponga la libertad por encima de todo y que deje vivir a su aire a los catalanes".



La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado además que mantiene su oferta de crear el colegio público Josep Tarradellas en Madrid para que los catalanes que viven en esta región puedan educar a sus hijos en su lengua.

Rivera: "No nos venderemos por ninguna consejería" También este lunes, el candidato de Ciutadans a las elecciones catalanas, Albert Rivera, ha asegurado tras conocerse que las encuestas apuntan a que su partido podría doblar el número de escaños en las catalanas, que su apoyo "no va a ser a cualquier precio" dado que no van a "venderse por ninguna silla o consejería".



En una entrevista en Los Desayunos de TVE, Rivera ha estimado que "ojalá que socialistas y 'populares' quieran algún día sumar, como ha pasado pasado en Euskadi", pero a su juicio, "de momento no es posible".



"No vamos a ser moneda de cambio como hasta ahora han demostrado ser tanto PP como PSOE, no es momento de vender a la gente. Es momento de darles voz", ha argumentado el líder Ciutadans, quien ha defendido que los votantes de su formación ha "demostrado estar movilizada".