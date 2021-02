"Han puesto en riesgo mi vida. Mientras iba conduciendo me lanzaron una piedra desde un puente. Aún no sé cómo he podido controlar el coche"... "Iba caminando por el pasillo y al pasar entre un grupo de alumnos, uno me dio una colleja y disimuló como si no hubiera sido" ... "Simplemente le corregí a un niño la postura en su silla y el padre se presentó acusándome de maltrato".

Éstos son sólo algunos de los testimonios que cada día reciben en el Defensor del Profesor, del sindicato ANPE. Se trata de un servicio de atención gratuita para aquellos docentes que sufren violencia en las aulas y que en el último curso ha recibido 4.000 llamadas, la mayoría de profesores de secundaria que son quienes más sufren acoso escolar.

De media, este teléfono recibe unas 10 llamadas al día, pero en ellas, además de dejar patente la agresión, los profesores también ponen de manifiesto otro hecho: el miedo a reconocer que están siendo acosados.

El estigma del mal docente "Cuando llaman siempre prefieren preservar su anonimato, entonces yo les pido un nombre ficticio para dirigirme a ellos", explica Inmaculada Suárez, psicóloga responsable de atender las llamadas. "Ellos quieren que se conozca el hecho que denuncian, pero no te dicen ni el centro ni los datos personales. Además otro aspecto curioso es que preguntan continuamente si se esta grabando la conversación", añade esta psicóloga. El motivo es que la mayoría de estos docentes tiene miedo a que se les pueda tachar de malos profesionales. "No quieren que se piense que no saben enfrentarse a una clase o que no saben motivar a un niño; sobre todo porque para ellos sería una frustración porque son docentes vocacionales", apunta Inmaculada Suárez a RTVE.es En este sentido, Sonia Cabrerizo, asesora jurídica de ANPE, destaca el caso de una maestra que tras 34 años dedicada a la docencia tiene miedo a su futuro. "Está inmersa en un proceso judicial por una denuncia de dos madres y tras una carrera impecable ahora no sabe cómo reaccionar. Se pregunta qué pasos podrá dar. Si podrá corregir una postura corporal a un niño o decirle como coger un bolígrafo. Y todo por el miedo a las repercusiones", explica.

Incomprendidos por el entorno Por otro lado, está el miedo a la incomprensión. "Recibí una llamada que me decía: 'Te llamo solo para desahogarme porque mi familia no me entiende, no comprenden por lo que estoy pasando'", comenta la psicóloga que atiende en el Defensor del Profesor. Y es que, aunque las agresiones físicas son las más llamativas, solamente suponen el 2% de las 4.000 llamadas registradas en el curso 2009/10, pero los ataques que sufren los profesores son mucho más que eso. "Son acosos verbales continuados, insultos, amenazas de denuncias y un estar encima continuo que termina generando un estrés y una ansiedad para la que necesitan medicación. Y esa situación sólo la entiende el docente que está en el aula", señala Suárez. "En muchos casos, se presentan ante nosotros llorando y contando que llevan meses sin dormir. En cierto modo alivian su incomprensión al contárnoslo", añade Sonia Cabrerizo.

Repercusión familiar Finalmente, otro de los temores para guardar sielencio es que su familia pueda verse implicada. Un profesor que salía del colegio con su hija de la mano fue agredido por un alumno y en su llamada al Defensor del Profesor comentaba "tengo la autoestima por los suelos. Me siento humillado y sobre todo impotente porque mi hija haya presenciado esta escena", narra la psicóloga. Pero este caso no es aislado. Muchos docentes denuncian la violencia que sufren, pero prefieren mantener el anonimato para no implicar a sus familias en su problema. Así, otras razones que esgrimen para no salir a la luz son "el hecho de vivir en pueblos pequeños, que no cambie la visión que sus hijos tienen de ellos o simplente para protegerlos de los alumnos problemáticos", comenta a RTVE.es Inmaculada Suárez.