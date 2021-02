El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha dado por cerrada la etapa del tripartito y no sacrificará la coherencia socialista por un puñado de votos que le den la investidura, en un carpetazo a la época anterior que se ha sintetizado en un acto bajo el lema "Punto y aparte".

"El tripartito ha hecho un gran servicio, pero su tiempo ha pasado", ha dicho Montilla, quien ha advertido: "Ni cambiaré mis principios ni vuestros principios por un puñado de votos al Parlament de Cataluña a cambio de ser investido presidente de la Generalitat".

Montilla ha defendido hoy en un acto del PSC en el Liceo de Barcelona "un gobierno paritario, pero sin cuotas ni más alma que el catalanismo social. Un gobierno que responda ante el Parlament con un programa que recupere el crecimiento económico, garantice la cohesión social, defienda Cataluña y tienda puentes con España".

El presidente de la Generalitat y candidato por el PSC a las próximas autonómicas, pese a dedicar buena parte de su discurso a la defensa de la obra de gobierno, ha anunciado: " No reeditaremos el tripartito ni aunque sumemos ", señalando que ello sería incompatible con los programas que están presentando sus socios en esta campaña electoral.

"No podemos estar satisfechos"

Tras insistir en que desde su partido quieren gobernar "con los que quieran lo mejor para Cataluña", el presidente catalán ha reconocido que no ha podido cumplir todos sus compromisos: "No podemos estar satisfechos cuando hay 500.000 catalanes en el paro y no podemos estar satisfechos con la amenaza de una derecha que quiere recortar el estado del bienestar".

Además, ha advertido del peligro de que "hay quien quiere potenciar una nueva era de enfrentamiento en Cataluña y en el resto de España".

Al acto celebrado en el Gran Teatre del Liceu, que ha congregado a un millar de militantes y simpatizantes, han acudido a arropar a Montilla varios consejeros de su gobierno.