El juez que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha solicitado a 79 entidades bancarias "una relación comprensiva" de las cuentas, depósitos o cajas de seguridad que han mantenido con ellas un total de 27 personas relacionadas con la causa, un listado en el que se incluyen 12 ex altos cargos del PP.

En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado pide la documentación bancaria relativa a los diputados madrileños Alfonso Bosch Tejedor, Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco; del ex viceconsejero de Inmigración Carlos Clemente y de los ex alcaldes de Boadilla (Arturo González Panero), Arganda (Ginés López), Majadahonda (Guillermo Ortega) y Pozuelo (Jesús Sepúlveda), además de de la ex concejala Yolanda Estrada.

En la lista también figuran otros ex altos cargos como el ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, los concejales Ricardo Galeote y José Galeote.

A ellos se suman personas relacionadas con la trama como el supuesto cabecilla, Francisco Correa; el concejal que destapó el caso, José Luis Peñas, u otros miembros de la red como José Ramón Blanco Balín, Jacobo Gordon, Alvaro Pérez o José Luis Izquierdo.

El magistrado también solicita información de las cuentas que mantengan con las diversas entidades un total de 38 empresas que supuestamente han estado vinculadas a la trama, entre las que aparecen Boomerangdrive S.L., Easy Concept Comunicación, Down Town Consulting, Good and Better, Orange Market, Special Events, Servimadrid o Psadena Viajes.