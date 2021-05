CiU ha pedido disculpas al PSC por asegurar que un cara a cara en castellano entre Artur Mas y José Montilla "insulta la inteligencia de los electores", pero los socialistas catalanes no ven sinceras las disculpas y mantiene rotas las negociaciones sobre los debates electorales.

El presidente de CiU, Artur Mas, ha desautorizado este miércoles al número dos de Convergència, Felip Puig, por haber hecho este comentario, que considera un "error", pero a la vez ha acusado al PSC de querer abrir una "guerra" lingüística entre el catalán y el castellano.

El propio Puig ha pedido disculpas en una entrevista en COM Ràdio, pero también cree que el PSC está utilizando esta "anécdota" para romper el diálogo sobre los debates.

"Me equivoqué al juzgar las intenciones del PSC, que son tan legítimas como las nuestas y, si he de rectificar algo, lo hago". Sin embargo, ha añadido que "no es coherente" que el PSC pretenda que uno de estos dos debates sea en castellano, puesto que el catalán es la lengua habitual de relación de la clase política catalana.

"Si a la primera de cambio se rompen las negociaciones de una manera tan airada y firme" es que al PSC "no le interesaba un 'cara a cara' con Artur Mas", ha asegurado Felip Puig.

El PSC no ve sinceras las disculpas de CiU El PSC cree que las disculpas de Puig no son sinceras y mantiene rotas las negociaciones. Fuentes del partido han explicado a Efe que para reanudar el diálogo, CiU debería aceptar que uno de los dos debates sea en castellano y no cuestionar el habitual debate televisado entre todos los candidatos con representación parlamentaria. Artur Mas ha reconocido que las declaraciones de Puig "seguramente fueron poco oportunas, no fueron afortunadas", pero ha destacado que el secretario general adjunto de Convergència ya ha "reconocido el error" y ha "rectificado" públicamente esta mañana. Al haber pedido ya disculpas Puig por sus afirmaciones, según Mas, el PSC "no tiene más excusas" para oponerse a seguir negociando con CiU las condiciones de un debate 'cara a cara'. Sin embargo, desde el PSC se entiende que las disculpas de Puig no son sinceras, por lo que los socialistas siguen dando por rotas las negociaciones. Mas ha negado la mayor: "Nosotros no hemos roto ninguna negociación. Si alguien la ha roto es el PSC. Sus razones tendrá".

Mas desmiente que no quiera un debate a seis El candidato de CiU a la presidencia de la Generalitat ha "desmentido" que se niegue a celebrar un debate a seis, entre todos los candidatos, paralelamente a algún 'cara a cara' con Montilla, por lo que los socialistas tampoco pueden alegar esta "excusa". En lo que no ha querido entrar a fondo Mas es en si alguno de los debates a dos con el candidato socialista debe ser en castellano: "En el tema del idioma -ha dicho- no me pienso meter. No quiero dar la excusa a nadie para que se convierta en un tema de batalla lingüística".

Montilla insiste en que quiere dos debates, uno en castellano Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, ha insistido en que quiere mantener dos debates cara a cara con el líder de CiU, Artur Mas, y dice que uno podría ser en catalán y otro en castellano. "Quiero plantear un par de debates cara a cara, a parte del debate a seis que se celebrará, sin ningún genero de dudas, en la televisión publica catalana", ha afirmado Montilla durante su presentación a cargo del ex presidente del Gobierno, Felipe González, en un desayuno informativo organizado este miércoles en Madrid por el Forum Europa. Montilla ha subrayado que es la primera vez que un presidente de la Generalitat propone un cara a cara. "Los que lo fueron y se presentaron a la reelección nunca lo propusieron ni aceptaron las peticiones cuando se formularon", ha dicho, en alusión expresa a CiU. El presidente catalán ha explicado que su propuesta consiste en "dos cara a cara en medios con audiencias que se complementen, uno podría ser público y otro podría ser privado, tratando, obviamente, de llegar a la máxima audiencia, al máximo de ciudadanos de Cataluña". "No tengo problemas en el tema de los idiomas", ha asegurado. En este sentido, consideró que es "normal" que si se hace un debate en la televisión pública catalana sea en catalán y si se hace en una televisión "de ámbito estatal" sea en castellano. "Yo no tengo ningún interés en negar o ignorar que una parte importantísima de la sociedad catalana ve la televisión en castellano, de ahí a que sólo quiera hacer el debate en castellano va un abismo", ha dicho, en referencia a las críticas de CiU.