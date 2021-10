El multimillonario Donald Trump está considerando "seriamente" presentarse a las elecciones de 2012 como candidato a la presidencia de Estados Unidos porque no puede "soportar" lo que está pasando en su país, según ha afirmado este martes el empresario en el canal de televisión estadounidense Fox News.

"Soy del Partido Republicano y, si llegara a presentarme, supongo que lo haría como parte de ese partido", ha afirmado Trump durante una entrevista en ese canal televisivo, al tiempo que ha añadido que ésta es la primera vez que lo considera "seriamente".

"Voy totalmente en serio porque no puedo soportar lo que está pasando en este país. Me han pedido durante años que me presentara pero yo no tenía ningún interés, ésta es la primera vez que al menos lo estoy considerando", ha dicho el magnate del sector inmobiliario.

Aunque aún quedan cerca de dos años para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el Partido Republicano no parece tener un candidato definido para estos comicios. Aunque algunos medios especulan con la posibilidad de que sea Sara Palin, y pese los éxitos cosechados en las primarias leguslativas denominados candidatos de 'Tea Party', la opción no parece clara ante el caracter ultra conservador de la ex candidata a la vicepresidencia.