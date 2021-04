'Rapide!', mucho más que un cómic de aventuras

Rapide! (Edicions de Ponent) toma como punto de partida un hecho histórico, el viaje de Franco de Canarias a Tetuán en el famoso avión Dragón Rapide para encabezar el golpe de estado que daría inicio a la Guerra Civil Española. Un acontecimiento que aporta un apasionante trasfondo a "una novela gráfica de misterio con un punto esoterico-fantástico y ambientada en un hecho histórico fundamental para la historia de España", como la define su autor, Ángel Muñoz.

"Me encanta la historia, asegura, la idea de Rapide! surgió hace ocho años cuando estaba muy interesado en la Guerra Civil y leí varios libros sobre el día del alzamiento y como se organizó. Y decidí usarlo como trasfondo para una historia de misterio".

Un misterio que se inicia en Lousiana, con una predicción "Desde las frías tierras del norte alzará su vuelo el dragón que llevará la plaga hasta el corazón de los hombres" (En clara referencia al Dragon Rapide que transportaba a Franco).

"Los protagonistas son un hombre y una mujer, dos personajes aparentemente antagonicos pero unidos por la investigación de un asesinato que los lleva a subir a un avión que supuestamente va a realizar un viaje de placer pero en el que se esconde una trama para derrocar al gobierno de España"

"No hay que leer Rapide! como un libro de historia, afirma Ángel, es una novela de misterio, es la investigación ficticia de un asesinato en la que se mezclan acontecimientos históricos"

"El lector puede jugar a distinguir los hechos reales de los falsos, lo que aporta otro punto de interés a la novela, y para los que se queden con ganas de saber más, he incluído un epílogo en el que aclaro lo que es real y lo que he ideado para el cómic"

Una de las cosas más comentadas de la novela gráfica es la representación de Franco como un Macho Cabrío . "No fue una cosa premeditada, quería que Franco representara el mal , y como la historia comienza con una pitonisa afroamericana aficionada al Tarot, donde el demonio es un Macho Cabrío, me quedé con esa imagen. De hecho en el cómic nunca se le llama por su nombre, pero el lector debe intuirlo"

El cine como inspiración

Pero, aunque se inspire en hechos históricos Rapide! es, ante todo, un apasionante cómic de aventuras. "La historia la concibo como una película, como un story board, luego dedico mucho tiempo a la documentación, en este caso he visto muchas revistas y películas de los años 30. Pero llega un momento en que tienes que parar, porque si no no acabarías nunca. Te lo digo porque he tardado cinco años en dibujar esta historia."

"Cuando creo a los personajes siempre me imagino un actor, aunque luego modifico su aspecto hasta hacerlo casi irreconocible, pero su esencia está ahí. Por ejemplo, en este caso los más observadores podréis reconocer a Sean Connery y a Marlene Dietrich (Ambiguedad sexual incluída). Al igual que también hay homenajes a Casablanca y Encadenados de Hitchcock"

Para conseguir ese aspecto de cine negro ha sido fundamental la colaboración de Andrés Fernando Carrasco Martínez, que "ha hecho un trabajo excepcional añadiendo los grises, un trabajo complicadísimo y nunca reconocido como se merece. Él ha conseguido que mis dibujos tengan el estilo adecuado para la historia. No habría podido hacerlo sin su arte"

Entre sus influencias también reconoce a Lovercraft, Daniel Torres, Max y al francés Serge Clerc. Y los que disfrutamos de su primer trabajo, La traición sabe a oro negro (Aleta ediciones) no podemos sino maravillarnos ante la fantastica evolución de su narrativa y su dibujo.

Ángel Muñoz piensa ya en su próximo trabajo: "Otro cómic de misterio ambientado en la Barcelona de principios de siglo y basado en la historia real de una famosa asesina en serie, Enriqueta Martin, con el trasfondo de la lucha de clases y el pistolerismo, la gente que salio a la calle a luchar por sus derechos. Sería una historia de luchas callejeras al estilo de Malas Calles de Scorsese"

Y nosotros estamos deseando leerla.