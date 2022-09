El riesgo de que Vilalta y Pascual fueran ejecutados "fue muy alto"

El mauritano Mustafa Uld Limam Chafi, mediador en la liberación de los cooperantes Albert Vilalta y Roque Pascual, ha declarado a Efe que "el peor momento", fue "tras la operación franco-mauritana contra Al Qaeda" el 22 de julio, que acabó con la muerte de siete presuntos terroristas y fue organizada para intentar liberar, sin éxito, al rehén galo Michael Germaneau, ejecutado por sus captores días después. "Ese día, el riesgo de que los rehenes españoles fueran ejecutados fue muy alto", ha asegurado.

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, ya dijo que uno de los momentos más difíciles en los nueve meses que ha durado el secuestro de Vilalta y Pascual fue el asesinato del rehén francés. "Lo vivimos con muchísima preocupación y muchísima tensión" aseguraba en una entrevista en Radio Nacional, aunque "no se perdió la esperanza", añadió.

Chafi ha calificado de "muy difícil" el proceso por el que Vilalta y Pascual acabaron en libertad después de haber sido secuestrados junto a Alicia Gámez (liberada en marzo) el pasado 29 de noviembre en la carretera que une Nuadibú (norte de Mauritania) con Nuakchot, cuando viajaban en una caravana de la ONG Barcelona Acció Solidària.

El mediador ha indicado que "después de ver lo que le pasó a Germaneau uno no puede sino estar satisfecho del resultado del secuestro de los españoles", cuya vida se salvó, según manifestó, "después de demostrar que la acción francesa no estaba para nada relacionada con la gestión española".

"Impresionado por el coraje del Gobierno español"

La "primera lección" que se extrae del secuestro de los cooperantes es que "desde el primer día el Ejecutivo español ha hecho todo lo posible para salvar a los rehenes", ha añadido.

"Estoy impresionado por el coraje, la voluntad, la determinación y la paciencia del Gobierno", apunta el mediador, que dijo no ser consciente de que se haya pagado ningún rescate.

"Cuando se libera a rehenes surgen toda suerte de especulaciones, pero no he sido testigo de ningún pago", confesó Chafi, según el cual "siempre hay que optar por discutir políticamente" con los secuestradores. "No puedo hablar de las posibles consecuencias" de hacer lo contrario, ha añadido.