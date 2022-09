Acció Solidaria tacha de "polémica estéril" la generada por las imágenes de la liberación

Francesc Osán, director de Barcelona Acció Solidaria (BAS), cree que la polémica levantada por las imágenes de la liberación en las que los cooperantes Roque Pascual y Albert Vilalta aparecen sonrientes y compartiendo bromas junto al que fuera su captor, Omar Saharaui, es "estéril y termina antes de empezar".

02.00 min Así definen los negociadores estos nueve largos meses en los que se ha trabajado para liberar a los cooperantes españoles. Al Qaeda en el Magreb afirma en un comunicado que el Gobierno aceptó algunas de sus exigencias. El Ejecutivo sostiene que difundir esos mensajes es parte de la actividad criminal de esos grupos y niega que se haya pagado ningún rescate.

"La verdad es que son insólitas y me impactaron un poco, porque si el secuestrador conducía realmente el vehículo en el que viajaban, en lugar de a la libertad podía llevarles a otro secuestro", asegura Osán, "pero hay que contextualizarlas y esperar a hablar con Roque y Albert para que nos cuenten cómo ocurrió todo realmente".

A su juicio, podría ser que los cooperantes no reconocieran a Saharahui o que la felicidad que sentían en ese momento no les permitía sentir otra cosa que alegría. "Estaban subiendo al vehículo que les llevaba a su libertad. No sé si reconocieron al secuestrador, pero en la confusión y con la felicidad de que ya se iban, se pueden entender las risas y las bromas", apunta Osán.

Asimismo, el director de la asociación con la que colaboraban Albert y Roque ha tachado de "imprudente" a la cadena catalana de televisión TV3, que emitió en primicia las imágenes de la liberación captadas por Sahara Media. "Entiendo el interés informativo de las imágenes, pero puede que vayan en contra de los intereses de los servicios de inteligencia porque igual dan pistas", matiza.

"Intuíamos que hablaban con sus familias" Osán ha asegurado que no les sorprendió saber que Roque y Albert hablaban periódicamente con sus familias. "Lo intuíamos porque Alicia nos lo contó cuando fue liberada", apunta Osán refiriéndose a la liberación en marzo de Alicia Gámez, secuestrada junto a Pascual y Vilalta en noviembre de 2009. "Incluso nosotros hablamos con Alicia durante su secuestro. Después de que la liberaran no recibimos llamadas de Albert y de Roque, pero imáginábamos que sí hablaban con sus familias", añade. "La tranquilidad de las familias y del Gobierno nos hacía suponer que sabían que estaban bien", explica el director de Acció Solidaria.

Los cooperantes: en la playa o cortándose el pelo Preguntado por el estado actual de Roque y de Albert, Osán ha contado que, aunque no ha hablado con ellos personalmente en las últimas horas, sabe que están "intentando hacer vida normal". "Ayer uno se fue a la playa y otro a cortarse el pelo y pasó la noche con sus amigos", cuenta. "No están en un balneario recuperándose, están haciendo cosas cotidianas que no han podido hacer durante nueve meses. Intentan volver a su vida normal". Como anécdota y muestra del buen humor de los liberados, Osán cuenta que uno de ellos (no ha querido especificar cuál) llamó este miércoles al presidente de Acció Solidaria para decirle que tenía ganas de asistir a la concentración que desde el secuestro ha reunido cada miércoles a sus compañeros, pero que "le habían amenazado con el divorcio si salía de casa". "Si fuera por él ya estaría trabajando con nosotros", añade Osán.