Tomás Gómez responde a Trinidad Jiménez: "Ganadores nos sentimos todos"

El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, ha afirmado este jueves que "ganadores" se sienten todos, después de que la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, también aspirante a ser candidata a la Comunidad, dijera que ella y Lissavetzky eran "el tándem ganador".



En esta línea, Gómez ha recordado "con toda la humildad del mundo", que no ha perdido un proceso electoral "nunca". "Ganadores nos sentimos todos. Con toda la humildad del mundo, me siento muy orgulloso de mi partido y de mis ciudadanos donde he tenido responsabilidades, porque, por cierto, no he perdido un proceso electoral nunca", ha señalado el líder de los madrileños socialistas en declaraciones a Antena 3.



Gómez, quien ha insistido en que no "hay ninguna batalla" en el PSM, ha declarado que lo que hay es un proceso "de democracia absoluta e interna", que es lo más hermoso que hay, y que es, además, la esencia de la política" y de cómo entienden el funcionamiento de su partido. "Esta es la gran victoria de los socialistas madrileños... que van a decidir las bases", ha apuntado.

Cierta "tendencia" para que no se presentara Ha señalado además que si no hubiera encabezado la lista socialista, "no es que no hubiera sido el alcalde más votado de España en dos ocasiones consecutivas (en Parla), es que no hubiera sido ni concejal" de su ciudad. "Por lo tanto, aquí lo importante es la decisión que toma el partido y una decisión que toman las bases nunca se equivoca", ha añadido.



Gómez, que ha reconocido que había "una tendencia" para que él no presentara su candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha destacado que el acuerdo con la dirección federal es que hubiera primarias.



"Porque Zapatero ha decidido que hubiera primarias. Pidió neutralidad", ha añadido.