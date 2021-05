Si alguien dice "terremoto en China", posiblemente viene a la cabeza el terremoto de Sichuan, que en mayo de 2008 provocó más de 80.000 muertos. O el que este mes de abril castigó la provincia de Qinghai dejando casi 2.000 víctimas mortales. Estos días, los corrimientos de tierra están dejando centenares de muertos y desaparecidos.

Sin embargo, el seísmo más letal del siglo XX en China se produjo a las 03.42 de la madrugada del 28 de julio de 1976, cuando una sacudida de magnitud 7,8 golpeó la ciudad septentrional de Tangshan.

Este temblor y la réplica que se produjo 15 horas después provocaron 240.000 muertos, según las cifras oficiales, aunque muchos creen que las víctimas fueron el triple. El desastre fue mantenido en secreto durante varios días para evitar que se vinculara con la reciente muerte de Mao, lo que provocó el retraso del envío de los equipos de rescate.

Aftershock, la película del director Feng Xiaogang que recrea esta tragedia, ha sacudido ahora las taquillas chinas. Estrenada el 22 de julio en 4.000 salas del país oriental, ha recaudado 79,4 millones de dólares (casi 60 millones de euros), según datos de la productora, Huayi Brothers, recogidos por la agencia de noticias estatal Xinhua.

Con esta cifra, se convierte en la producción china con mayor recaudación, superando a La Fundación de una República, de 2009, que mantenía el récord hasta el momento, con 62 millones de dólares (46,8 millones de euros).

Una historia íntima con una producción espectacular

La duodécima película de Feng desde que empezó su andadura como director en 1994 narra la historia de una madre que perdió a su hija en el terremoto que sacudió China a la muerte del líder Mao Zedong y con la que se reencuentra 30 años más tarde.

“Weta Workshop, famosa por su trabajo en El Señor de los Anillos, ha participado en Aftershock“

Para recrear el desastre natural, el realizador ha contado con equipos de efectos especiales de Francia, Corea y de la famosa empresa Weta Workshop, responsable de los efectos de El Señor de los Anillos de Peter Jackson.

El director, de 52 años y que estaba convencido del éxito que tendría la película, ha dirigido anteriormente otros éxitos de taquilla, entre los que se cuenta Assembly (2007), The Banquet (2006), A world without thieves (2004) o If you are the one (2008).

Aunque el filme de Feng está lejos del récord obtenido por Avatar, la multimillonaria cinta de James Cameron que sólo en la República Popular ha recaudado 192 millones de dólares (145 millones de euros), Aftershock sí batió el récord de Avatar en la recaudación en el día de su estreno, con 5,3 millones de dólares (4 millones de euors).

La recaudación de China es cada vez más importante para las productoras internacionales, ya que sólo en el primer semestre de este año creció un 86% interanual hasta los 714 millones de dólares (539 millones de euros).

El éxito de Aftershock podría marcar, además, una nueva era en el cine chino, ya que la venta de entradas en salas se multiplicaron por dos en 2009 y cientos de nuevos cines han abierto, según recogía la revista Newsweek en una entrevista al cineasta.