Alegría a las puertas de la Casa Blanca. Cientos de inmigrantes han vuelto a reunirse en los alrededores de la casa presidencial como hace unos meses, aunque esta vez un poco más contentos.

Han celebrado este miércoles la "pequeña batalla" ganada con el bloqueo parcial de la Ley de Arizona. Además han aprovechado para pedir al presidente Obama que no retrase más el debate sobre la reforma migratoria.

Todo ello ha coincidido con otra "mini" manifestación, en la que cientos de niños inmigrantes de todo el país, pedían ha Obama que acabe con las deportaciones de sus padres.

Por el momento la conocida como Ley Arizona, ya que fue propuesta en este estado fronterizo con México, entra este jueves en vigor sin algunos de los puntos más polémicos, gracias a la sentencia de la jueza federal Susan Bolton.

Todos somos Arizona

Muchos de los asistentes a las puertas de la Casa Blanca vestían camisetas en las que se podía leer: "Todos somos Arizona". Es el caso de la salvadoreña Daisy Perla, que se siente muy indiganda con lo que está pasando después de estar 20 años viviendo en EE.UU.

"Llevo 20 años en este país y por 20 años he luchado, aquí el Gobierno no regala nada y uno se lo gana. No somos criminales, somos gente trabajadora que creemos en la familia. Es muy indignante", ha comentado Daisy.

A estas declaraciones, Perla ha añadido que la ley de Arizona "es una ley triste, sobre todo en este país que habla de derechos, familia... ".

"Lo bueno hubiera sido que la hubieran quitado completa porque somos gente trabajadora, que queremos sacar adelante a nuestra familia, porque el ICE va a buscar a los inmigrantes a los centros de trabajo y detiene a la gente trabajadora, no busca delincuentes que están en la calle", ha lamentado.

Otros casos exigen directamente la abolición de la ley SB1070 por completo, como ha comentado Lázaro Mato, un cubano de 44 que lleva 9 viviendo en EE.UU