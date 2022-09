La Oficina Antifraude de Cataluña "ni afirma ni descarta" que Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) haya obtenido financiación al margen de la ley aprovechándose de la estructura del Palau de la Música, si bien ve "dudas razonables" sobre los métodos a la hora de obtener fondos para la Fundación CatDem, vinculada al partido.



Ésta es la principal conclusión que se destaca en el análisis realizado por la Oficina Antifraude de Cataluña del conjunto de elementos analizados en la Comisión de investigación del Parlament, que ya ha finalizado sus trabajos y este luens los grupos políticos presentarán sus conclusiones en la cámara.



En el informe, se afirma que la comisión no ha podido acreditar "en absoluto" que la Fundación CatDem -antes Trias Fargas- hubiese desviado, a su vez, los fondos hacia CDC.



No obstante, constata las "dudas introducidas" en el transcurso de la Comisión de investigación sobre la eventual vinculación de CDC con determinados contratistas o proveedores del Palau que no estarían en disposición de justificar los trabajos facturados y cobrados.



Además, las "incontestables anomalías" en la obtención y posterior devolución de fondos por parte de la Fundación CatDem introducen una "duda razonable" sobre sus métodos de financiación que, en todo caso, correspondería aclarar a la Sindicatura de Cuentas y al Tribunal de Cuentas depurar, según la Oficina Antifraude.

El tripartito puso el foco sobre CDC para protegerse El pasado mes de junio el tripartito blindó la comisión de investigación del "caso Millet" en el Parlament catalán para evitar que se gire en su contra por la operación del Hotel del Palau de la Música y ceñirla a la posible financiación irregular de CDC. Tras el enésimo intento de la oposición de forzar las comparecencias del conseller Antoni Castells por el proyecto del hotel, el tripartito impuso su mayoría en una reunión extraordinaria de la Mesa del Parlament, que decidió, con el aval de los letrados de la cámara catalana, limitar la comisión a ahondar en la supuesta financiación irregular de CDC desde el Palau de la Música a través de la Fundación Ramon Trias Fargas. Pese a las quejas de CiU, y también del PP y de Ciutadans, la comisión siguió su curso, aunque las evasivas e inconcreciones de los empresarios y proveedores del Palau, de los que se sospecha una posible vinculación con pagos a CDC, impidieron entonces aclarar si realmente existió una financiación irregular de la formación a través del Palau de la Música.