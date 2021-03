Montilla: "Cataluña y Kosovo tienen pocas cosas en común"

El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha destacado que Cataluña y Kosovo tienen "pocas cosas en común", por lo que ha rechazado que puedan establecerse paralelismos entre ambas realidades.



Así lo ha manifestado en declaraciones a Punto Radio después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máxima instancia judicial de la ONU, dictara que la declaración unilateral de independencia de Kosovo no violó el Derecho Internacional.



Por ello, al preguntar a Montilla si la sentencia puede ser un punto de partida para la independencia de Cataluña ha afirmado que su realidad tiene "poco en común" con la de Kosovo.



"La situación trágica vivida en los Balcanes, la confrontación, la guerra civil y la existencia de un régimen opresivo como la Serbia de Milosevic no tiene nada que ver con la Cataluña y la España de 2010", ha destacado.



En este sentido, ha añadido que no se pueden establecer paralelismos sobre las realidades que se viven en ambos territorios, "a pesar de que a algunos les pueda interesar".

EA:"Brinda la oportunidad a todos los pueblos de Europa a decidir" La secretaria de Comunicación de Eusko Alkartasuna (EA), Ikerne Badiola, ha expresado por su parte satisfacción con la sentencia porque, a su juicio, ¿avala la declaración de independencia de Kosovo y consagra el derecho a decidir de los ciudadanos como un derecho fundamental y un principio democrático inalienable¿.



A través de una nota de prensa, la dirigente de EA ha señalado: "En febrero de 2008 celebramos la declaración de independencia de Kosovo porque supuso un claro ejemplo de la práctica del derecho de autodeterminación, y ahora esa decisión es respaldada por el Tribunal de la Haya, lo que supone un acicate e impulso para el objetivo político de Eusko Alkartasuna: la creación de un Estado vasco independiente¿.