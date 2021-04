Los disidentes cubanos llegados en los últimos días a España y sus familiares recibirán el próximo 28 de julio el estatus de protección internacional asistida.

La intención del Ejecutivo español es que en un plazo de entre tres y cuatro meses todos los presos excarcelados por el Gobierno cubano que hayan venido a España dispongan de permiso de trabajo y residencia.

Las autoridades españolas facilitarán a todos ellos la homologación de los títulos que hayan obtenido en la isla para ayudarles en su acceso al mercado de trabajo.

Algunos de ellos abandonarán Madrid próximamente. Dos de ellos, Omar Ruiz y Pablo Pacheco, confirmaron a Europa Press que partirán la semana que viene hacia Málaga.

Por último, y para cerrar las todo tipo de especulaciones, aseguró que "se está hablando con ellos y les estamos atendiendo de la mejor manera a todos sus deseos. Esperamos y deseamos que tengan una buena estancia , no les va a faltar ningún tipo de apoyo y de atención de España tal y como les hemos prometido".

Tal y como se supo tras la llegada de los ex presos, De la Vega confirmó que que en estos momentos "están siendo atendidos por una ONG, se les está dando apoyo y se les están ofreciendo los lugares de entrada donde pueden estar, no es un problema de dispersión sino de adecuada ubicación ".

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, había explicado antes en qué situación legal se encuentran ahora los ex presos tras el anuncio, el pasado jueves, de las prestaciones que se les otorgará . Según la vicepresidenta, cuentan con un " visado de residencia bajo un estatus de protección subsidiaria que les permite tener los mismos derechos de todos los españoles".

El futuro de los ex presos

Los derechos tras su salida de Cuba

Los disidentes cubanos llegados a España en los últimos días podrán decidir si solicitan el asilo político o la protección subsidiaria, según han comentado a la agencia EFE fuentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Estas mismas fuentes han indicado que, por la información de que disponen, el Gobierno les ha ofrecido ser refugiados políticos o una protección subsidiaria, una figura intermedia para personas que se encuentran en dificultades en un determinado país, aunque no por razones políticas.

La decisión, han precisado, de si quieren solicitar asilo o la protección subsidiaria es "personal" de los sujetos y solo para ellos, no para los familiares que los acompañan,

En caso del asilo, han matizado, ya no podrían regresar a Cuba. La petición será comunicada en las oficinas de asilo y Refugio de Interior.

Algunos de los disidentes, que esta mañana están realizando los trámites de documentación, podrían comenzar a ser trasladados mañana o el lunes a Málaga, según las fuentes de CEAR.

Sobre esta cuestión, que los disidentes sean enviados a varias localidades, la Federación Española de Asociaciones Cubanas ha denunciado como "disparate" que se quiera "dispersarlos" a ellos y su voz porque la Cruz Roja no pueda atenderlos a todos en Madrid, según esta organización.

Una portavoz ha señalado que no se trata de unos inmigrantes normales, sino que son, ha asegurado, exiliados políticos, pues no han tenido posibilidad de quedarse en Cuba una vez excarcelados: su libertad es "muy condicionada".

Ha añadido que no están dispuestos a tirar a la basura los siete años de cárcel en Cuba, ni a que se les diga que no hablen en España de la situación en el país caribeño. "Una de las decisiones que han tomado al venir aquí es hablar de este tema -según la portavoz-. Quieren ir a Europa a hablar de las condiciones de las cárceles cubanas, que la gente no se deje engañar porque el régimen cubano está quebrado económicamente y está buscando de cualquier manera lavar su imagen".

Según las Asociaciones Cubanas, dos de los disidentes están interesados en viajar a los EEUU, donde están sus familias.