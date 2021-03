Srebrenica, una masacre en las narices del mundo

"No creo que aquellos que comenzaron la guerra la hayan ganado. Todos hemos perdido. Esa es la verdad. Aunque pueda haber ganancias a corto plazo. Pero, después, ¿cuál es la lógica detrás de la limpieza étnica? Nosotros no tenemos población suficiente. Todos tenemos el mismo problema. Así que, ¿cuál es la lógica detrás de matar gente? De limpiar un territorio donde ahora no vive casi nadie. Y esto se ha repetido muchas veces en la Historia".

Haris Siladzic es el presidente de Bosnia-Herzegovina, un país convertido en federación, cuyo líder ejecutivo ostenta un cargo que rota cada dos años entre las tres comunidades que la conforman: bosnios, serbo-bosnios y bosnio-croatas, por no decir mejor herzegovino-croatas.

Un hallazgo este al que llegó la Comunidad Internacional a finales de 1995 para acabar con la peor guerra en territorio europeo desde la II Guerra Mundial.

Enclave 'seguro' Los Acuerdos de Dayton de noviembre de 1995 se habían vuelto imperativos, cuatro meses después de la masacre de Srebrenica, un enclave declarado 'seguro' por la ONU en abril de 1993, junto con Gorazde y Zepa. Las tres, comunidades de mayoría bosnia leal al gobierno legítimo de Sarajevo, asediadas por las fuerzas paramilitares serbo-bosnias, y regulares serbias, para quienes Srebrenica, Gorazde y Zepa eran estratégicas por su proximidad a la frontera entre Bosnia Oriental y Serbia, Yugoslavia entonces. En 1993 fui a Gorazde. La gente había arrancado los motores de sus lavadoras y los habían desplegado en el río, para general electricidad y poder calentarse y cocinar. Bajo el puente, un pasadizo de tablones para evitar ser blanco de los francotiradores serbios. El paisaje desolador, surrealista, provocaba una indignación inmediata porque todo esto ocurría ante nuestros ojos, los de los objetivos de las cámaras de todo el mundo, de los blindados de UNPROFOR, las fuerzas de protección de la ONU que únicamente servían para justificar la no-acción de los organismos internacionales, empezando por los europeos, para detener aquella tragedia sin sentido. “Fue una tragedia 'in the making', desarrollándose delante de las narices del mundo“ Como dicen los ingleses, permanentemente 'in the making', desarrollándose delante de las narices del mundo. Aquel mismo año, en marzo, llegaban a Tuzla, la ciudad industrial de Bosnia Oriental, alineada con Sarajevo, camiones vacíos de la ONU, descubiertos y desnudos, cargados con ancianos y bebés, refugiados de Srebrenica, muchos de ellos en un periplo de huida de sus pequeños pueblos devastados por los serbios.

Hacinados en camiones Las adolescentes, los jóvenes, los adultos, se abstenían de subir a los camiones, que debían pasar diversos controles serbios en el viaje entre Srebrenica y Tuzla. Violaciones, torturas, asesinatos, todo ello delante de los cascos azules y de los chóferes de ACNUR , muchos de ellos agentes de los servicios de inteligencia occidentales. Y bajo los satélites espía desplegados por la OTAN sobre Bosnia, desde el mismo comienzo de la guerra en abril de 1992. Solíamos acudir desde Tuzla hasta Karaula, una localidad en el límite del control bosnio en el camino hacia Srebrenica. Allí esperábamos la aparición de los camiones repletos de refugiados hacinados como ganado, sin techo en el duro invierno de nieve y frio atroz. Me acerqué a uno de los camiones, y una mujer desesperada me pasó a su bebé de cinco meses. Llevaba una caperuza de lana roja burdamente tejida, y nada más. Otra dejó caer a su hijo de ocho años, que temblaba de frio. “El hedor que despedían era tan intenso que todavía lo recuerdo“ La gente de los pueblos se acercaba a darles leche, o pan. Una anciana pidió un puñado de nieve para beber y refrescar su torpor. Llevaban dos días en los camiones, sin alimentos. El hedor que despedían era tan intenso que todavía lo recuerdo.