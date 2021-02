La ex presidenta del PP vasco María San Gil ha dicho estte miércoles que hay una "serie de pistas" que llevan a pensar que existe una "clara voluntad" de que se genere un nuevo proceso de negociación con ETA y con los "batasunos", sumándose así a la tesis del eurodiputado popular Jaime Mayor Oreja.

San Gil, que lleva más de dos años apartada de la política, ha hecho estas reflexiones en un almuerzo informativo en el que ha apuntado que, al igual que ocurrió en la anterior negociación con la banda, el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, sigue siendo el "ariete que va marcando el camino que hay que seguir".



En este sentido, ha dicho que le "sorprende sobremanera" que Eguiguren sea todavía presidente del PSE y que siga ejerciendo el papel político que tiene cuando "habla clarísimamente de contactos y de puestas en común con la banda y de que no se arrepiente de aquella negociación".

En cuanto a pistas que le llevan a pensar en una futura negociación con ETA, la ex dirigente del PP vasco ha citado el que se mantenga a ANV en los ayuntamientos y la liberación de los terroristas Iñaki de Juana Chaos y de Rafael Díez Usabiaga.

Así, San Gil ha emplazado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a cesar a Eguiguren de su cargo si es que le parece "de pena" que el presidente del PSE quiera negociar con ETA. " No me creo que Rubalcaba esté tan enfadado con Eguiguren y que siga en su sitio", ha sentenciado, antes de apuntar que, al final, ha llegado a la conclusión de que "pruebas son amores" y de que "aquí hay poca prueba" . La ex presidenta del PP, que ha roto su silencio por primera vez desde hace tiempo para hablar sobre el terrorismo de ETA, ha rechazado de esta forma cualquier negociación con los terroristas durante un coloquio en el que ha insistido en que con ellos de lo único que hay que hablar "es dónde y cuándo entregan las armas" .

No tiene claro que el fin de ETA "sea tan inmediato"

"Tenemos la responsabilidad moral de no volver a equivocarnos", ha subrayado San Gil, antes de expresar su convencimiento de que "ETA no tiene voluntad de dejar las armas", sino "de intentar conseguir un proyecto político mediante una tregua, mediante asesinatos o mediante lo que sea".



Por ello, la ex dirigente vasca, que no tiene tan claro que el fin de ETA "sea tan inmediato" como auguran algunos políticos, ha advertido de que "hay que estar vigilantes" y ser "muy precavidos" para "no volver a caer en el mismo error" de negociar con la banda terrorista.



Según San Gil, se ve claramente la "necesidad imperiosa" que tienen los terroristas de volver a las instituciones para gobernar y mandar, así como para tener el aporte económico que les hace falta para seguir subsistiendo.