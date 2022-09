Van Rompuy: "Es el primer Consejo desde que soy presidente en el que no hay crisis"

"Son las diez y media y no hay crisis". Así de contundente ha sido el presidente del Consejo, Herman Van Rompuy, en la apertura de la Cumbre de Primavera que reúne a los líderes de la Unión Europea en Bruselas.

Sin embargo, ha advertido de que el futuro económico de Europa va a centrar la reunión. La última que va a celebrarse bajo el semestre español al frente de la Unión y en la que se va a hablar de la futura estrategia Europa 2020.

De hecho, cree que es la "primera cumbre normal" desde que accedió al cargo, pues en las dos anteriores tuvieron que ocuparse de la crisis de Grecia y de la del Euro. N

España no está en el orden del día

No ha habido mención a España, que no está en el orden del día, y de hecho todos los Jefes de Estado y de Gobierno han asegurado que no tienen previsto hablar de ella.

La intención de Van Rompuy es aprobar el guión económico por el que se regirá la UE en la próxima década para volver a la creación de empleo y al crecimiento sostenible, inteligente e inclusivo. Y cuyos detalles han ultimado en un desayuno conjunto el presidente del Consejo; el de la Comisión, Durao Barroso y el de turno, Rodríguez Zapatero.

Además -como indica la carta de invitación- el Presidente español "detallará los logros alcanzados durante la Presidencia española de la Unión Europea". Es probable que durante la misma, Rodríguez Zapatero, aproveche para exponer de forma rápida algunas de las medidas adoptadas en España para reducir el déficit.

Una exposición que después hará largo y tendido con varios líderes europeos -entre ellos el británico- ante los que va a defender la solvencia de España ante los últimos rumores que han surgido sobre un posible rescate a nuestra economía.