La reforma laboral ha sido la espoleta que ha activado la respuesta sindical, pero será toda la política económica del Gobierno la que sacará a la calle a CC.OO. y UGT, cuyos líderes, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han confirmado este martes la convocatoria de una huelga general el próximo 29 de septiembre contra el "cambio de carril" del Ejecutivo en su lucha contra la política económica.

"El decreto que se aprueba mañana consolida un cambio de carril de la política del Gobierno en la lucha contra la crisis económica, que se nos antoja definitivo, que ha sido impuesto por la Unión Europea y aceptado de manera acrítica por el Gobierno", ha argumentado Méndez.

Por su parte, Toxo ha afirmado que la respuesta sindical "se ajusta a ese giro y sus efectos, sobre todo tras conocer el contenido del decreto de reforma laboral". En este sentido, el líder de CC.OO. ha asegurado que la protesta pretende "conseguir que el Gobierno modifique la orientación de su política económica y sus derivadas sociales, para que esta reforma no se instale definitivamente en nuestro mercado laboral".

"Vamos a trabajar para conseguir una respuesta masiva de los trabajadores, pero también vamos a trabajar en otros ámbitos. Hoy mismo iniciamos conversaciones con los grupos parlamentarios para llamarles a la responsabilidad, porque de ellos depende cómo saldrá el proyecto del Parlamento", ha añadido Toxo, que ha avanzado que este mismo martes se reúnen con CiU.

Pese a todo, Méndez ha admitido que apenas hay posibilidades de que la movilización no tenga lugar: "La huelga irá adelante porque tenemos el convencimiento de que el Gobierno no puede dar marcha atrás", ha comentado el líder de UGT.

Antes de la jornada de movilización general, los sindicatos iniciarán las protestas el 30 de junio, con una serie de concentraciones en las Comunidades Autónomas, mientras que el 9 de septiembre se celebrará en Madrid "un gran acto masivo" de representantes sindicales que serbvirá de preludio a la huelga.

Fracaso del diálogo social

Ambos sindicatos, que han vuelto a criticar el texto de reforma laboral propuesto, han culpado al Gobierno del fracaso del diálogo social. "No ha dado resultado porque el Gobierno adoptó en su momento un plan de ajuste que no sólo no favoreció el proceso de diálogo social, sino que alimentó las expectativas de la patronal para que hubiera una reforma laboral dura y que lesionara los derechos de los trabajadores de nuestro país", ha subrayado Méndez.

"El Gobierno no ha facilitado el acuerdo y las organizaciones empresariales lo han dinamitado", ha comentado Toxo, que ha calificado de "agresión muy seria" la propuesta de reforma laboral que el Gobierno aprobará en Consejo de Ministros extraordinario este miércoles.

Ante las voces que han criticado que la huelga general se posponga hasta después del verano, ambos han coincidido también en la "oportunidad" de la fecha, el mismo día que la movilización convocada por los sindicatos europeos contra las medidas de recorte del gasto que se imponen en toda Europa.

“La fecha tiene todo el sentido de la oportunidad“

"A lo largo del mes de septiembre, el Gobierno va a tramitar como proyecto de ley el decreto; el contenido estará en ese momento sometido al escrutinio de los grupos políticos y de la sociedad. Además, ya conoceremos el alcance de la reformas de las pensiones y, con un nivel de detalle suficiente, el contenido de los Presupuestos Generales del Estado", ha destacado Méndez, para concluir que la fecha "tiene todo el sentido de la oportunidad".