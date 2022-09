Ángeles Pedraza, nueva presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) desde el pasado sábado con el 98,3% de los votos, asegura recién tomadas las riendas de la asociación antiterrorista más importante de España y Europa, que las víctimas reclaman que "no haya más treguas" y no se acepte una negociación con ETA. "Sería vergonzoso que el Gobierno admitiera una tregua porque la última fue la voladura de la T-4 con dos muertos", afirma en una entrevista con RTVE.es.

Pedraza, víctima del 11-M -su hija Myriam murió en uno de los trenes- y que ha participado también en un encuentro digital con los usuarios de RTVE.es, reitera que una tregua sería "impensable", cuando se le pregunta respecto a las informaciones que apuntan en las últimas semanas a posibles contactos y negociaciones con la banda terrorista, que el Ejecutivo de Zapatero desmiente.

Según su nueva presidenta, la AVT "siempre" ha tenido como principio básico el no aceptar las negociaciones con los terroristas y las víctimas reclaman que no se permitan al Gobierno "gestos" o "beneficios" a los etarras o reducciones de pena. Tampoco está de acuerdo con quienes defienden que 'toda guerra acaba con el diálogo' porque "no estamos en guerra y aquí sólo disparan ellos, estamos en un Estado de Derecho".

Para Pedraza, el único fin que tiene que haber para los terroristas es "que los detengan, los juzguen y los condenen", a la vez que lamenta que "después de 50 años de terrorismo, sigan lanzando bulos a ver qué pensamos".

La nueva presidenta de AVT rechaza las críticas de sumisión al Gobierno que ha recibido la asociación durante la presidencia de su predecesor, Antonio García Casquero, con el que fue vicepresidenta, y admite que durante la época de Francisco José Alcaraz se "politizó", aunque cree que "casi era necesario porque había una negociación encubierta y había que estar en contra".

Pedraza quiere que durante su mandato "la gente opine sabiendo la verdad" y defiende que en los dos últimos años la política antiterrorista del Gobierno ha cambiado para ser más dura con los terroristas, "y nosotros hemos suavizado, pero sin bajar la guardia". "Lo que ocurre es que hay gente que ya no está dentro de la asociación y que opina gratuitamente según le conviene. No hay siempre que llevar la misma línea; dependiendo del momento en el que estemos habrá que salir a la calle o dar las gracias por las detenciones; pero siempre sin bajar la guardia", defiende.

"Vergüenza" por los casos de Usabiaga y De Juana Aunque entre su primera prioridad no es ninguna cuestión política, sino conseguir para las víctimas la ayuda psicológica y social que reclaman, Pedraza es muy crítica con dos polémicas surgidas en las últimas semanas que rodean a presos de ETA. Así, sobre la puesta en libertad del ex secretario general de LAB Rafael Díez Usabiaga para cuidar de su madre presuntamente dependiente, afirma que "no tendría que haberse producido de ninguna manera". Asegura que se trata de "un error de las instituciones judiciales" -fue el suspendido juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón el que lo excarceló- y rechaza que bajo ninguna circunstancia se concedan permisos "a un etarra, un asesino o una persona que apoya el terrorismo". "¿Por qué ahora ese asesino tiene que ir a cuidar a su madre, si mi hija ya no está para cuidarme si lo necesito?", se pregunta. Advierte de que con Usabiaga va a ocurrir lo mismo que con el ex preso etarra Ignacio de Juana Chaos, del que la Justicia norirlandesa desconoce su paradero desde hace más de dos meses. "Se les deja que se vayan de vacaciones, se les deja salir y luego hay que llorar y echarse las manos a la cabeza", afirma la presidenta de la AVT, que considera una "vergüenza" lo ocurrido con De Juana. También asegura que la AVT está "encima" del caso del ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, encarcelado ahora en Logroño después de que se le trasladara desde Madrid al concederle un permiso de fin de semana para ver a su padre enfermo en San Sebastián. "Nos dicen que la culpa de que esté allí es de Instituciones Penitenciarias y nos prometen que va a volver, pero si no vuelve dentro de un tiempo prudencial habrá que pedir explicaciones", sostiene.