Berlín, ciudad de piedras es uno de los proyectos más ambiciosos de la historia del cómic, contar en más de 600 páginas ocho meses clave en la historia de Berlín y del mundo, los que van desde septiembre de 1928 hasta el 1 de mayo de 1929.

En esos meses de entreguerras, el descontento de un pueblo explotado por sus dirigentes, que los mantiene muertos de hambre, hace que la revolución bolchevique cale hondo y el proletariado se movilice, pero también los nacionalsocialistas, que enseguida encontrarán a quién culpar de los males de la sociedad alemana: los judíos.

En medio, los intelectuales, escritores, estudiantes y artistas, que atisban la tragedia que está por venir pero saben que no pueden detenerla; que preferirían no tomar partido pero al final se verán obligados a hacerlo si quieren sobrevivir.

Ese es el escenario en el que se desarrolla Berlín, ciudad de piedras, el primer tomo de una trilogía escrita y dibujada por el estadounidense Jason Lutes, que, como las mejores historias, te atrapa desde la primera página y ya no te suelta, porque su desarrollo es apasionante y sabes que, aunque los personajes sean ficticios, el horror que les envuelve fue real y sólo era el principio de lo que se avecinaba.

Antes de comenzar a escribir esta historia, que ahora reedita Astiberri (en su Colección Sillón Orejero) en tres imprescindibles volúmenes, Jason Lutes se documentó durante 2 años, lo que explica la minuciosa reconstrucción de los acontecimientos y su excepcional dibujo, siempre al servicio de la narración, lo que hace que en ocasiones sea muy sencillo, para que nos centremos en los personajes, y en otras esté cargado de detalles que nos ayudan a meternos aún más en la historia.

Los orígenes del nazismo

Sólo echamos de menos un detalle, las banderas y los brazaletes negros de los nacionalsocialistas muestran un círculo blanco vacío, sin la cruz gamada que luego se haría tan tristemente popular.

El autor no quiso dibujar la esvástica porque en aquella época todavía no tenía la significación que tiene actualmente; Hitler aún no había llegado al poder y las razones de la gente que apoyó a los nazis en aquel momento podrían malinterpretarse.

Pero, por encima de todo, Berlín, ciudad de piedras es la historia de varios personajes cuyas vidas se entrecruzan en ese escenario de pesadilla, destacando a un periodista y a una estudiante de arte, sin olvidar otros, como una madre que piensa que sus hijos merecen un mundo mejor y está dispuesta a intentar conseguirlo a cualquier precio.

Nadie ha olvidado la Segunda Guerra Mundial, pero muy pocos recordamos cómo se llegó a esa situación, y Jason Lutes analiza los primeros pasos hacia esa catástrofe en esta obra imprescindible ambientada en Berlín, una ciudad que en el siglo XX parecía destinada a resurgir de sus cenizas una y otra vez, porque sus piedras más robustas eran sus habitantes, acostumbrados a lidiar con la tragedia y la adversidad provocada por sus propios dirigentes.

Un libro apasionante, elegido por la Revista Time como una de las 10 mejores novelas gráficas de todos los tiempos, que nos hace esperar con inquietud la continuación de la historia en el segundo volumen: Berlín, ciudad de humo, en el que la sombra del nazismo se vuelve más y más tangible.