Robert Baer aparece con el pelo mojado, estrecha manos a quien se le acerca mirándole fijamente a los ojos y al final de su charla, reparte autógrafos. Cualquiera podría decir que es un acto de Hollywood, aunque en realidad es un personaje. Y premiado: le valió a George Clooney su único Oscar.

Él es el ex agente de la CIA en cuyo libro se basaron Clooney y el director Stephen Gaghan para montar Syriana, una película sobre las complejas relaciones de poder en Oriente Medio, salpicadas de espionaje, petróleo e intereses que nadie quiere desvelar.

Para caracterizarlo, el galán de Hollywood engordó varios kilos y se enfundó una barba nada favorecedora. No se sabe si como respuesta a eso, ahora Baer luce buen tipo a sus casi 58 años. Atrás quedan las conspiraciones petrolíferas en un Emirato –aunque estemos en Qatar-; ahora su obsesión es Irán, país al que ha dedicado su último libro, El Diablo que conocemos : Tratando con la nueva superpotencia iraní.

Del país de los ayatolás ha hablado en el foro anual que organiza la cadena qatarí Al Jazeera en la capital del emirato y lo ha hecho para defender tesis muy incómodas para su país.

1-Las sanciones no son efectivas. 2. Las relaciones entre Estados Unidos e Irán están contaminadas por los errores americanos durante 30 años –de los que él ha sido partícipe como agente de la CIA-. 3. EE.UU. debe aceptar que Irán es la potencia regional del golfo y buscar colaborar con ella en temas como la retirada de Irak. Y 4. No existe nada parecido a una revolución verde en Irán pese a las revueltas del año pasado.

RTVE.es: Según usted, las relaciones entre Irán y Estados Unidos están basadas en los malentendidos y ambas partes deberían emprender pequeños pasos para reconstruir su relación. ¿Cuál sería el primero?

-R.B.: Yo empezaría por Irak. Es el peor problema y tiene soluciones obvias. Si EE.UU. deja en Irak algún tipo de asentamiento, como indican la mayoría de las fuentes, los suníes necesitarán garantía de Estados Unidos y los países europeos de que tendrán protección e Irán de que no se convertirá en un país hostil. Lo hicieron hace un par de años, pero desafortunadamente lo abandonaron. Y luego pasaría a la colaboración en el Golfo, la comunicación entre los barcos iraníes y los estadounidenses para evitar un accidente.

RTVE.es: Sin embargo, se acusa a Irán de estar interfiriendo en la situación postelectoral, favoreciendo una alianza de partidos chiíes frente a la lista secular, que ganó por escasa ventaja. ¿Qué papel pueden jugar Estados Unidos e Irán en esta situación?

-R.B: Estados Unidos no va a jugar ningún papel, no va a hablar con Allawi nunca más. Los que van a jugar un papel son los iraníes. La peor solución sería que lo hicieran por su cuenta y cualquier gobierno sería calificado como un gobierno pro iraní. Sin embargo, si los europeos, los iraníes y los Estados Unidos practican una cierta claridad de información el gobierno que resulte no se llamará pro iraní o pro americano.

-RTVE.es: Otro elemento que podría acerca a Estados Unidos e Irán sería una reactivación del proceso de paz en Oriente Medio, que los iraníes utilizan como arma arrojadiza contra EE.UU.

-R.B.: Por ahora no hay progreso. Se tienen que parar los asentamientos en Cisjordania y cerrarlos. Tienes que implantar la resolución 242 (donde la ONU estableció por unanimidad que Israel devolviese los terrenos ocupados tras la Guerra de los Seis Días, en 1967). Cuando eso pase empezaremos a hablar. No puedes convertir a Gaza en una prisión, no puedes vivir así y esperar ningún tipo de oposición.

-RTVE.es: Además de Irán, Irak y el conflicto palestino-israelí, el otro reto para Obama en la zona es el ‘pack’ de Afganistán y Pakistán. ¿Cómo cree que irá la próxima ofensiva de los aliados en Kandahar, el bastión talibán del sur afgano?

-R.B: Ellos tomarán Kandahar, pero el día que se vayan volverán los talibanes. Se irán a las montañas y luego volverán, es su clásico comportamiento y todo el mundo lo sabe.

-RTVE.es: En el otro lado de la frontera, en Pakistán, los talibanes reivindican el atentado de Times Square, aunque otros apuntan a Al Qaeda.

-R.B.: Al Qaeda no es un movimiento, no es una organización. Aún hacemos como que es una organización. Es una ideología, un website. Lo ocurrido con el coche-bomba en Times Square, ¿seis meses de entrenamiento? Basta con una tarde para preparar una bomba de ese tipo. No sé quien es pero no necesitó seis semanas de entrenamiento. Es como lo ocurrido en los atentados de Londres, en 2005, ¿quién sabe si esos chicos tuvieron contacto con Al Qaeda? No hay pruebas.

-RTVE.es: ¿Y por qué entonces se apunta a esa organización –digo ideología?

-R.B.: La gente está aterrorizada, es mejor tener un enemigo formal sin cara. Es mejor decir eso que que el enemigo está muerto. Sería una derrota política. Es como lo que ocurre con los bombardeos en Waziristán del Norte, la gente piensa que la muerte de civiles es un accidente. ¿Cómo predecir a quien va a matar un misil de este tipo? Es imposible. Desafía la lógica. Por supuesto que mata a gente. Y luego dicen que van a hacerlos más precisos. Es una charlatanería loca. Toda persona alrededor de alguien que use un teléfono móvil o internet muere.

-RTVE.es: ¿Y qué consecuencias tiene todo eso?

-R.B: Que 40 millones de pastunes –la etnia que reina en la frontera de Afganistán y Pakistan- sienten ira contra Occidente. Y no son personas recomendables para luchar con ellas.