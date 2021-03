Óscar Jaenada era una de las estrellas de la jornada del 28 Salón del cómic de Barcelona al presentar la película Perdedores, junto a los autores del cómic en que se basa, Andy Diggle y Jock, pero nos ha sorprendido hablando de otra película muy distinta, Piratas del Caribe 4, que va a rodar junto a Johnny Depp y Penélope Cruz. Y nos ha confesado que ha conseguido el papel "gracias a Penélope"

En cuanto a su papel en la esperada perdedores, confiesa que ya ha visto la película y "Me encanta, tengo un personaje con sentido del humor y políticamente incorrecto. Es un personaje muy europeo,habla más con la mirada que con la boca. Dice pocas cosas pero cuando abre la boca sabe cómo captar la atención"

"Reconozco, añade Óscar, que era un inculto en el tema del cómic, pero gracias a esta película me he enganchado"

Otras estrellas de la jornada

Se nota el fin de semana y las colas en las firmas de autores se han multiplicado. Nosotros hemos podido hablar con Moebius, que hoy cumplía 3 años, y al que hemos dedicado una noticia aparte, y con autores como Jan (Superlópez), Salvador Larroca y Pasqual Ferry (Iron Man), Francisco Ibáñez....Y un largo étcetera.

Gene Ha, nacido en Chicago en 1969 y famoso por su trabajo en las series de la Patrulla X, y sus colaboraciones con el popular guionista Alan Moore, que le han valido varios premios Eisner, nos ha sorprendido con una camiseta del Barcelona "Pienso que es uno de los mejores equipos del mundo, pero aparte me favorecen los colores, no compraría nunca la camiseta de Brasil" nos ha confesado.

"Actualmente trabajo en un álbum con Bill Willingham (Fábulas) -asegura Gene- y tiene unas ideas estupendas... En cuanto a Alan Moore, la gente piensa que da miedo, pero no es así, es una persona que le encanta hablar con la gente y utilizar las historias de todo el mundo haciendolas suyas"

Y de una estrella consagrada a otra emergente, el joven Salva Espín, ganador del premio del público por el albún El increíble Hercúles (Panini) que nos ha adelantado su próximo proyecto: "Estoy trabajando en Hulka, pero me acaban de encargar una historia de Iron Man"

Preguntado por las comparaciones con Salvador Larroca y Pasqual Ferry, asegura que no le da miedo, porque su versión será muy diferente. como prueba nos hace un dibujo del personaje que podréis ver la semana que viene en el blog de Viñetas y bocadillos

Una de esas gratas sorpresas que no te esperas ha sido encontrarme con uno de mis ídolos, Horacio Altuna, argentino afincado en Sitges desde hace muchos años y, posiblemente el mejor dibujante de mujeres de la historia del cómic.

"Hace unos años me peleé con mis editores franceses y me quedesin trabajo, así que acepte una oferta de Playboy para dibujar historias eróticas, nos comenta, un trabajo del que estoy muy contento pero que no supone gran cosa si tenemos en cuenta que eran unas 500 páginasen total y en mi vida profesional habré dibujado unas 10.000 páginas.

Un maestro que sigue firmando algunas de las páginas más hermosas del mundo del Noveno Arte.

Por cierto, he conseguido sacar una foto decente de Antonio Altarriba, flamante ganador de los principales premios del Salón del Cómic de Barcelona y que, después de varios intentos ya se sonreía cada vez que me veía aparecer.

Mañana más