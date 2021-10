Y hasta aquí nuestro minuto a minuto sobre las elecciones británicas. Falta por saber aún quien ocupará el número 10 de Downing Street. Toda la información sobre la próxima formación de gobierno en RTVE.es

19.35 Ya han sido escrutados los votos de 649 circunscripciones. El último asiento se disputará el 27 de mayo por la muerte de un candidato de Thisk and Malton.

19.22 La primera conversación telefónica entre Clegg y Cameron ya ha tenido lugar, según informa en la BBC Laura Kuenssberg.

17.41 Se acaba de conocer el resultado final que otorga a los conservadores 306 escaños de los 650 que componen la Cámara. Necesitaría otros para 20 para llegar a la mayoría absoluta. Los laboristas consiguen 258 mientras que los liberal demócratas sólo logran 57.

16.39 La lucha por llegar al 10 de Downing Street ha sido encarnizada entre los tres candidatos, pero nos preguntamos ¿qué esconde este símbolo del gobierno británico?

01.38 min Lleva casi tres siglos sirviendo de residencia oficial al Primer Ministro británico. Como el Big Ben o Buckingham Palace, el 10 de Downing Street es un símbolo de Londres.

16.30 Después de que anoche algunos ciudadanos británicos se quedaran sin poder votar a causa de las interminables colas en los colegios electorales, Mariana Castaño, la enviada especial de TVE a Londres, afirma que "puede que haya que repetir algunos votos si se confirma que hubo negligencia".

02.00 min El recuento, que comenzó nada más cerrarse los colegios anoche a las once, aún sigue, 16 horas después, en algunas circunscripciones, aunque no se esperan cambios significativos. En las primeras horas los resultados estaban muy igualados y eso creó espectativas a los votantes laboristas.

16.23 En Francia todavía no ha habido reacción oficial del Elíseo acerca del resultado electoral, aunque el corresponsal de TVE en París, David Picazo, ha afirmado que Nicolas Sarkozy espera que su colega conservador corrija su talante antieuropeísta.

16.09 Ante los medios de comunicación, a los que no ha permitido hacer preguntas, Cameron ha realizado un dicurso sobrio y diferente del que imaginaba hace tan sólo unos meses cuando se veía como claro favorito a ganar las elecciones con mayoría absoluta.

15.56 El líder conservador ha reconocido que entre su partido y el de Clegg hay enormes diferencias, que han quedado evidenciadas en los debates, pero "desde nuestro partido debemos escuchar por interés nacional a los liberal demócratas y tender una oportunidad a la cooperación".

15.40 Cameron comparece ante los medios y deja claro cuál es su intención: "hago un llamamiento para hacer un pacto con los liberal demócratas para formar un gobierno fuerte".

00.21 min El laborista Gordon Brown ha ofrecido a los liberales la posibilidad de reformar la Ley electoral, una de las peticiones políticas de Nick Clegg. Y esa es la misma oferta que también ha hecho David Cameron, dispuesto a negociar con los liberal-demócratas para formar gobierno.

15.33 Recordamos los datos oficiales a falta de que se concreten 11 asientos. Conservadores: 301 escaños; laboristas: 255 y liberales: 56.

15.20 "Aquí hay una sensación general de desconcierto porque los británicos no están acostumbrados a pensar en parlamentos sin minorías, y decepción entre los que votaron a Cameron, porque aunque ha ganado, su victoria se ha quedado corta", cuenta la enviada especial de TVE a Londres, Sylvia Fernández de Bobadilla.

01.43 min Uno de los datos destacados de la noche electoral es la participación que casi ha llegado al 70 por ciento , y muchos ciudadanos no pudieron votar . Eso demuestra que había mucho interés en las elecciones.

"Además, la decepción también se extiende a los que apoyaron a Clegg porque no ha obtenido el resultado que esperaban. Y entre los laboristas, la sensación es de alivio, porque Brown no ha sufrido esa gran derrota ni ese clataclismo que se esperaba.

14.52 El líder laborista considera que una reforma electoral "es fundamental".

14.49 Brown también se ha mostrado dispuesto a negociar con el líder de los liberal-demócratas en el caso de que Cameron y Clegg no alcancen un acuerdo para gobernar.

14.45 "Debemos empezar a hacer reformas económicas para que el pueblo británico vuelva a recuperar la confianza en sus políticos. Necesitamos a un líder que pueda llevar a cabo el liderazgo del país. Nadie quiere que se prolongue la incertidumbre demasiado tiempo", ha declarado el hasta ahora primer ministro.

14.42 La puerta de Downing Street se abre. Gordon Brown comparece ante los medios. "Es momento de reflexionar sobre lo que los ciudadanos nos han dicho con estos resultados".

14.27 Para los liberal-demócratas, los conservadores son la prioridad a la hora de negociar.

14.25 El conservador Graham Stuart considera que abordar ahora una reforma electoral es una "locura" cuando el país está inmerso en una crisis económica.

14.23 Ya se han atribuido 632 escaños de 650. De ellos, los conservadores logran 298, los laboristas 253 y los liberal-demócratas 54.

14.20 Se espera que Gordon Brown hagas sus primeras declaraciones en breves instantes.

13.34 Los conservadores ya han logrado 294 escaños.

13.13 El corresponsal de TVE en Bruselas, Álvaro Goikoetxea, afirma que la UE ha recibido con "disimulada preocupación" los resultados electorales en Reino Unido.

13.09 El liberal-demócrata Greg Mulholland, considera que Cameron, como líder del partido vencedor, debe comunicar "lo antes posible qué va a ocurrir ahora".

12.46 Si tenemos en cuenta el porcentaje de votos y no los escaños parlamentarios obtenidos, vemos como la derrota de los liberal-demócratas no es tan abrumadora. De hecho, la distancia entre Brown y Clegg es de un 7%.

Según los últimos datos, los conservadores han logrado el 36% de los votos, los laboristas el 29,3% y los liberal-democrátas el 22,9%. De ahí que Clegg haya apuntado en sus primeras declaraciones "lo injusto del sistema electoral británico".

12.42 El Daily Mail ironiza sobre el regreso de Brown a Downning Street tras la jornada electoral y la posibilidad de que se mantenga en el poder: "La pesadilla ha vuelto a Downing Street... ¡y no se va a ningún sitio!".

12.37 Fuentes de Downing Street afirman que no hablarán con Clegg hasta que todos los resultados sean los definitivos, algo que no ocurrirá, probablemente, hasta las 16.30 probablemente, según Laura Kuenssberg de la BBC.

12.27 El escritor británico Harry Mount analiza en su blog del Telgraph los resultados electorales y considera que el papel de la Reina es "crucial" ya que, según afirma, "estamos en un estado de anarquía, en su sentido griego, sin un líder".

12.23 De los 621 escaños otorgados, 291 pertenecen a los conservadores, 251 a los laboristas y 52 a los liberal-demócratas.

12.21 Según el Twitter de una periodista de la BBC, se espera que Cameron realice su primera declaración a las 15.30 horas españolas.

12.09 Cameron sería el Primer Ministro más joven desde 1992.

01.23 min De estas elecciones puede salir lo que los británicos llaman un "Hung parliament" que traducido es un parlamento colgado. Eso obligaría a una coalición o, si no se alcanza, a un gobierno débil, en minoría. Es algo habitual en Europa pero no se da en el Reino Unido desde hace 36 años.

12.03 Falta por conocer el resultado en 33 de las 650 circunscripciones que existen en Reino Unido.

11.43 "Es el momento de que el Partido Conservador demuestre que es capaz de gobernar por el interés nacional. Por otro lado, los resultados electorales que hemos conocedo han dejado claro que el sistema electoral de Reino Unido no refleja la verdadera voluntad del pueblo". Éstas han sido las primeras palabras de Nick Clegg tras conocerse que los conservadores han ganado, sin mayoría.

11.28 Gordon Brown asegura que dará "todos los pasos necesarios para que Gran Bretaña tenga un gobierno fuerte y estable".

11.07 Según nos informa la enviada especial a Reino Unido de TVE, Mariana Castaño, los conservadores tienen, por el momento, 289 escaños, los laboristas 246 y los liberal-demócratas 51.

10.45 Ya es matemáticamente imposible que el conservador Cameron logre una mayoría absoluta. "Tenemos un hung parliament", titula la BBC.

10.30 El periodista Normand Smith, de la BBC, resalta el "completamente nuevo juego político" en el que se va a embarcar Reino Unido y en el que los liberales, serán clave.

10.09 ¿Quieres ver cómo han reaccionado los políticos tras conocer los primeros resultados?.

10.07 Los laboristas recortan distancias con los conservadores: 288 para Cameron, 241 para Brown y 51 para Clegg.

10.04 Nick Clegg viaja en tren de Sheffield a Londres.

09.56 La participación ha sido del 65% frente al 61% que ejerció el voto en 2005.

09.50 Los conservadores no logran ser los más votados desde 1992.

09.44 El laborista Mandelson: "Los británicos han votado para pasar página en la política".

09.39 La libra esterlina ha caído frente al dólar a su nivel más bajo en más de un año: ha descendido más de un 2% frente a la moneda estadounidense, hasta 1,46 dólares, aunque había repuntado en los mercados en un momento de esta madrugada ante la oscilación de votos a favor del Partido Conservador de David Cameron.

09.36 Sigue todas las imágenes de la joranada en nuestra fotogalería.

09.33 La diputada laborista Margaret Hodge ha logrado retener el escaño que su partido tiene en el distrito de Barking desde 1945.

Tiene una especial relevancia ya que en esta zona cometía con el partido de extrema derecha, el British National Party, y era, según ha afirmado "una batalla moral personal".

09.30 Según el Twitter de uno de los ayudantes de Gordon Brown, el hasta ahora primer ministro "se acaba de ir a dormir mientras acaban de conocerse los resultados".

09.26 La BBC acaba de actualizar los datos: conservadores 287 escaños, laboristas 239 y liberal-demócratas 51.

09.18 Desde Londres, la editora del TD2 de TVE, Pepa Bueno, analiza los resultados que vamos conociendo: por un lado, Brown no parece estar dispuesto a admitir su derrota y, por otro ¿qué ha ocurrido con Clegg?. Aún no se conoce cuántos escaños obtendrán los liberal-demócraticas pero han perdido de cinco a diez escaños respecto a los que obtuvieron en las elecciones de 2005. Según Pepa Bueno: "un nuevo líder no se consolida en semanas".

08.53 De los 598 escaños que ya tienen dueño, 286 pertenecen a los conservadores, 235 a los laboristas y 50 a los liberal-demócratas. Son necesarios 326 para lograr mayoría absoluta.

08.47 "El país no sería completamente feliz si Gordon Brown tratara de agarrarse al poder e impulsar con una coalición tras ser derrotado", ha declarado el conservador Michael Gove a la BBC.

08.43 Los medios coinciden en resaltar la derrota de Brown: "Eleccones 2010: Sólo una cosa está clara, la derrota de los laboristas", titula el Telegraph.

08.40 Consulta cómo está el mapa británico en todo momento con el especial de The Telegraph.

08.38 Nick Clegg llama a la reflexión antes de formar gobierno: "No creo que nadie deba precipitarse a la hora de reclamar algo o de tomar decisiones que no aguanten el paso del tiempo",

08.29 Los diarios británicos hacen distintas interpretaciones tras conocerse los primeros resultados electorales.

Por ejemplo, The Sun abre con un desalentador titular: "El laborismo se hunde ante una derrota convincente en las elecciones generales".

El Daily Mirror titula con "David Cameron falla en conseguir el golpe asesino".

The Guardian: " La Cleggmanía falla a la hora de materializarse"

08.21 Con el 85% de los votos escrutados, los conservadores obtienen 271 escaños, los laboristas 219 y los liberal-demócratas 61.

08.16 El Partido Verde ha logrado, por primera vez en la historia de Gran Bretaña, un escaño gracias a los votos obtenidos en Brighton.

08.13 El candidato Nick Clegg ha revalidado su escaño y ha condenado que los británicos no pudieron votar la pasada noche ya que les cerraron los colegios electorales antes de que pudieran votar.

06:13 Superado el escrutinio en dos tercios de las demarcaciones los conservadores continúan en ascenso. De los 469 escaños que ya tienen dueño, los conservadores se han hecho con 232 y los laboristas con 177. Lejos, en número de diputados, siguen los liberal-demócratas de Nick Clegg con 36 escaños.

05:41 Los escándalos por los gastos pasan factura. La ex secretaria de Interior del Gobierno de Brown, Jacqui Smith, pierde su escaño por Redditch a favor de los conservadores. Smith tuvo que pedir perdón por haber cargado a las arcas públicas compras de películas pornograficas hechas por su marido.

05:29 David Cameron y su esposa Samantha llegan a la sede del Partido Conservador.

05:08 Ya se conoce el escrutinio en la mitad de las demarcaciones. 330 escaños de los 650 existentes en el Parlamento ya han sido adjudicados y continúa subiendo la ventaja de los conservadores (159) sobre los laboristas (125).

05:07 Las fuerzas de seguridad noirlandesas han detonado de forma controlada un coche aparcado en las inmediaciones de un complejo deportivo de la ciudad de Derry, donde se estaba realizando el recuento de los votos depositados en la jornada electoral de este jueves.

Las autoridades han informado de que el coche había sido robado a lo largo del día y fue dejado, de forma sospechosa, en el aparcamiento del complejo de Templemore en torno a las 22.00 horas, momento del cierre de los colegios electorales.

04:36 Nick Clegg y su esposa Miriam González se dirigen en coche al centro donde han sido escrutados los votos de su demarcación, en Shefield, para conocer los resultados.

04:20 Con 247 escaños escrutados (de 650), los conservadores aglutinan 108 y los laboristas 102. En cuanto a los conservadores se ponen en cuatro escaños y medio millón de votos más, por delante de los laboristas.

03:50 David Cameron, el líder del Partido Conservador, revalida su escaño como diputado en el Parlamento británico por la circunscripción de Witney Count.

00.16 min El líder conservador, tras revalidar su escaño en el Parlamento, ha asegurado que su partido conseguirá más diputados que sus oponentes. "Está claro que el Gobierno Laborista ha perdido el mandato para gobernar este país", ha asegurado Cameron.

El líder conservador, tras revalidar su escaño, ha asegurado que su partido conseguirá más diputados que sus oponentes. De hecho en el momento de su discurso, el contador marcaba 76 diputados para los laboristas, y 75 para los conservadores. "Está claro que el Gobierno Laborista ha perdido el mandato para gobernar este país", ha asegurado Cameron.

03:50 Los conservadores superan a los laboristas en número de votos. En el lento recuento, por primera vez esta noche, los tories (1,948,066) adelantan a los laboristas (1,915,993). Sin embargo, los laboristas tienen ventaja en el número de diputados, con 69, frente a los 53 de los conservadores.

03:43 El resultado de estas elecciones está cada vez más en el aire. Aún queda por delante una larga noche electoral -sólo se han escrutado 129 de las 650 circunscripciones- pero los laboristas mantienen su ventaja, en contra de lo que preveían las encuestas.

03:26 Con 100 de los 650 escaños escrutados, los laboristas mantienen su ventaja sobre los conservadores. Los laboristas cuentan con 51 y los conservadores con 32 escaños. Mientras que los liberal-demócratas se mantienen a distancia por detrás con sólo 5 diputados.

00.21 min El primer ministro y candidado laborista, Gordon Brown, ha prometido "jugar su papel para que el país tenga un gobierno fuerte y estable". Lo ha dicho después de que algunos laboristas apuntaran a la posibilidad de un acuerdo entre laboristas y liberal-demócratas para conseguir la mayoría necesaria para gobernar.

03:15 El primer ministro y candidado laborista, Gordon Brown, ha prometido "jugar su papel para que el país tenga un gobierno fuerte y estable". Lo ha dicho después de que algunos laboristas apuntaran a la posibilidad de un acuerdo entre laboristas y liberal-demócratas para conseguir la mayoría necesaria para gobernar.

02:46 Ya sabemos quén gana en 57 escaños -el 8%- de los 650 que conforman el Parlamento. Los laboristas ganan con una gran ventaja sobre el resto: laboristas (28), conservadores (14), liberal-demócratas (4), otros (11).

02:34 Gordon Brown, líder de los laboristas y actual primer ministro, revalida su escaño en el parlamento británico.

02:31 De las 29 circunscriciones escrutadas hasta el momento, los laboristas van en cabeza: laboristas (16), conservadores (4), liberales (3) y otros (8).

02:27 La Comisión Electoral anuncia una investigación para determinar por qué cientos de británicos se quedaran sin poder votar después de hacer colas ante sus colegios electorales.

02.20 Sorpresa en Irlanda del Norte. Peter Robinson, líder del Partido Democrático Unionista pierde su escaño en el Parlamento británico. Peter Robinson, estuvo en el centro de la polémica cuando se descubrió que su esposa se había aprovechado de su posición para favorecer a un amante.

01:37 El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Miliband, ha declarado a la cadena Sky News que sin una mayoría absoluta en el Parlamento, "ningún partido tiene el derecho moral a un monopolio del poder".

01:18 Centenares de votantes a lo largo del Reino Unido se han quedado sin votar. La hora del cierre de los colegios electorales (23:00 hora local) les cogió haciendo cola para poder ejercer el voto.

00:41 Los laboristas revalidan su escaño en Sunderland Central Count.

00:27 Segundo resultado de la noche. Dan a conocer el escrutinio de Washington & Sunderland West Count. Los laboristas mantienen el escaño.00.05 Según informa la BBC en su página web. Los datos de la encuesta a pie de urna han sido modificados, aunque se mantiene el llamado "hung parliament" o "parlamento colgado" (sin una mayoría absoluta).

Según esta revisión del sondeo, los conservadores lograrían 305 diputados; los laboristas 255; los liberal-demócratas 61 y los partidos minoritarios 29.

23:55 Primer resultado de la noche: los laboristas ganan en la circunscripción de Houghton & Sunderland, la más madrugadora de todo el Reino Unido.

23:00 La cadena pública británica publica el sondeo realizado a pie de urna. Ganan los conservadores con 307 escaños, seguidos de los laboristas (255). La gran sorpresa es el bajo resultado de los liberales-demócratas (61) a pesar de las grandes expectativas creadas en torno a su candidado Nick Clegg.