23:10 Las encuestas en Reino Unido son muy fiables, pero en este caso es muy difícil de determinar su exactitud debido a que un mejor comportamiento de los conservadores en los asientos marginales que en el resto del país les acercaría a la mayoría absoluta. Eso pasó ya en 1992, cuando las encuestas apuntaban a un parlamento 'colgado' y finalmente los conservadores obtuvieron mayoría absoluta.

23.07 El resultado de los liberal-demócratas es muy sorprendente, porque tendrían menos escaños que en 2005 pese al repunte que le daban todos los sondeos. Los laboristas tienen una sangría de escaños de 95 mientras que los conservadores tendrían 97 más. Para conservar la mayoría, los laboristas solo podían perder 23 escaños y para tener la mayoría absoluta los conservadores necesitaban 116 más.

23.04 Estos resultados dan en teoría un parlamento 'colgado', pero dejaría a Cameron bien situado para gobernar en minoría, porque la suma de los 255 asientos de los laboristas con los 59 diputados liberal-demócratas no daría tampoco la mayoría absoluta de 326 escaños. En este contexto, el apoyo de partidos minoritarios como los unionistas del Ulster -que se espera que tengan unos diez escaños- podría ser decisivo.

23.00 Ya están los resultados del sondeo: victoria amplia de los conservadores, que con 307 escaños se quedan a 19 escaños de la mayoría absoluta. Los laboristas quedarían en segunda posición con 255 diputados, mientras que los liberal-conservadores tendrían 59.

22.55 Comienza ya el programa especial de las elecciones de la BBC que durante toda la noche dará buena cuenta de la noche electoral, David Dimbledy ha empezado el programa de forma solemne: "Son las elecciones más excitantes en una generación". En tres minutos, el primer sondeo.

22.45 El efecto de las crisis griega en las bolsas se ha dejado sentir en el tramo final de la campaña. Los tres candidatos han sido criticados por el prestigioso Institito de Estudios Fiscales de Reino Unido por no decir claramente a sus electores los esfuerzos que tendrán que hacer para recortar el alto déficit del país tras las elecciones. Incluso el presidente del Banco de Inglaterra ha llegado a insinuar que el tamaño de los recortes convertirán al ganador de hoy en un seguro perdedor en los próximos comicios por las duras decisiones que tendrá que tomar.

22.40 El Telegraph publica una lista de las horas a las que se van a conocer los resultados en cada una de las circunscripciones. En este goteo tendrán especial importancia los llamados 'key marginals', los asientos que necesitan los conservadores para conseguir la mayoría de 326 diputados. Por eso, como advierte el corresponsal de RNE en Londres, Juan Tato, habrá que tener especial cuidado a la hora de juzgar y extrapolar los resultado de la encuesta a pie de urna.

22.35 Hay una serie de tradiciones intrínsecas al recuento electoral que comienza en apenas media hora. Una de ellas es que el primer resultado que se conoce es el de la circunscripción de Sunderland, tradicional feudo laborista. A partir de ese momento, los resultados de cada una de las 650 circunscripciones empezarán a caer gota a gota. Se espera que el resultado de la mayoría de ellas se conocerá a las 06:00 hora local (07:00 hora española).

22.30 Comienza el especial de La Noche en 24 desde Londres con Vicente Vallés. Coincidirá con el cierre de colegios electorales y la publicación de las primeras estimaciones.

22.25 Los testimonios sobre largas colas al final de la jornada en los colegios electorales también se disparan por Twitter. Las especulaciones sobre la alta participación apuntan a una cifra sobre el 70%, que no se alcanzaba desde los tiempos de Blair. Curiosamente, en las elecciones con un pronóstico igual de incierto -y una victoria conservadora- en 1992 hubo una de las participaciones más altas de las últimas décadas: un 77%.

22.22 En UK Report detallan que a las once de la noche, cuando cierren los colegios, se conocerá una única encuesta: la realizada por MORI y NOP conjuntamente para la BBC, ITV y Sky. Se ha llevado a cabo en unos 130 colegios electorales a través de 16.500 entrevistas. Esta misma encuesta predijo de manera más o menos exacta la victoria laborista en 2005 y se espera que incluso dé un cálculo de escaños.

22.08 Versión extendida del rumor de ICM: los tories tendrían un 37% frente a un empate de liberales y laboristas a un 26%. Once puntos de ventaja que dejarían a los conservadores al borde de la añorada mayoría absoluta: los 326 asientos. Así no habría un parlamento sin mayorías.

01.17 min Podría alumbrar un gobierno en minoría o un gobierno de coalición.

22.00 Mientras tanto, como señala la corresponsal de TVE Anna Bosch, Buckingham Palace ya se cura en salud por si se produce el temido 'hung partliament': la Reina no tiene previsto recibir a nadie antes de la una de la tarde, cuando en condiciones normales recibe al ganador por la mañana para encargarle la tarde de formar gobierno.

02.31 min ¿Cuáles son los pasos a seguir? y la Reina, ¿tiene algo que decir?. En un país sin constitución como el Reino Unido la respuesta está en la costumbre.

21.55 Queda poco menos de una hora para que se conozcan las primeras encuestas y se disparan los rumores en Twitter. Una cuenta llamada ICM Research -un instituto famoso de encuestas- dice que los rumores apuntan a una victoria de los conservadores con un 39% mientras los liberales y los laboristas estarían igualados.

21.15 La periodista de la BBC Martha Kearney, que presentará el programa electoral en la emisora de radio BBC4, ha tenido un 'desliz' en Twitter: Ha publicado dos 'post' en los cuales señala que la participación rondará el 71% y, sobre todo, que desde la campaña laborista se da por hecho que los conservadores tendrán entre 310 y 320 escaños mientras los laboristas obtendrían unos 280. Como comenta Andrew Sparrow, del Guardian, esas cifras son incoherentes, porque de hecho supondrían que los liberal-demócratas perderían apoyos respecto a 2005, algo que descartan todas las encuestas.

20.15 El primer ministro británico ha visitado los centros electorales de su circunscripción esta tarde para agradecer a los trabajadores del partido su apoyo. Su gira por por cuatro localidades ha durado una hora y media, mientra que la señora Brown también ha hecho su propia campaña "puerta a puerta", según el diario Telegraph.

19.58 El alcalde de Londres, Boris Johnson preve que la participación va a ser "enorme". Según el diario The Guardian, Johnson considera que "nunca antes la gente había estado tan entusiasmada e interesada por unas elecciones como por estas, al menos que yo recuerde".

19.48 La BBC recuerda que los británicos no sólo votan en colegios y pubs, sino también en casas e incluso en grandes almacenes.

19.31 Los diarios británicos ya se han decantado por su candidato a residir en el número 10 de Downing Street. Once periódicos se inclinan por Cameron y cuatro defienden de forma entusiasta a Clegg. A Brown ninguno le apoya de forma explícita.

19.05 Cerca de 3.000 lectores de The Guardian ya han emitido su predicción acerca de lo que ocurrirá esta noche otorgando la victoria a los conservadores con 283 escaños, mientras que los laboristas conseguirían 242 y 96 a los liberal demócratas. Además, el 84% apuesta por un 'hung parliament', mientras que el 16% considera que habrá un rotundo ganador.

18.48 Un ejemplo de que en Reino Unido los candidatos pueden hacer campaña hasta el último minuto lo tenemos en el siguiente video, grabado esta mañana y en el que David Cameron, desde la cocina de su casa, intenta convencer a los electores de que voten a los conservadores.

18.41 El Financial Times da siete razones de por qué los sondeos a pie de urna van a ser poco fiables.

18.19 A los británicos les quedan menos de cinco horas para votar y se espera que a partir de ahora se registre el mayor pico de participación. Hay que recordar que hoy es día laborable, y es en este momento cuando termina la jornada laboral en Reino Unido, por lo que los británicos pueden acercarse a las urnas a emitir su voto.

18.01 Gran Bretaña es la cuna de los Beatles y del Punk, y siempre marca tendencia en lo que a música se refiere, por eso nos hemos preguntado qué música escuchan los candidatos a Primer Ministro. Y TVE nos ofrece alguna que otra sorpresa.

01.39 min Gran Bretaña es la cuna de los Beatles y del Punk, y siempre marca tendencia en lo que a música se refiere, por eso nos hemos preguntado que música escuchan los candidatos a Primer Ministro.

17.35 El ex primer ministro laborista, Tony Blair, ocupa el puesto número 16 en el ránking de los 50 mejores 'premiers' británicos elaborado por el diario The Times. ¿Entrará en la lista alguno de los candidatos a estas elecciones?

17.16 Al candidato laborista por Bootle en Merseyside le ha mordido un perro un dedo de la mano mientras hacía campaña electoral, según la BBC. Joe Benton, de 77 años, fue llevado al hospital después de que el animal le mordiera cuando introducía un folleto de propaganda electoral en un buzón. Este incidente le han impedido votar por sí mismo.

16.45 La jefa de la Asociación de Gobierno Local, que representa a los ayuntamientos de Inglaterra y Gales, ha reconocido la labor de los trabajadores encargados de recontar los votos durante toda la noche. "Gracias a mucha, mucha gente que estarán hasta altas horas de la madrugada recontando los votos para que nosotros podamos pasar la noche tranquilamente en nuestros sofás viendo los resultados" en televisión, ha afirmado Margarete Eaton, tal y como recoge la BBC.

16.41 "Si quien gana mañana necesita pactar con los liberales, estos pondrán como condición cambiar el sistema electoral a uno más proporcional", subraya la corresponsal de TVE en Londres, Anna Bosch," y eso significaría que si se mantiene la tendencia actual de los electores, sería el fin del duopolio de los laboristas y los conservadores".

16.25 "¿Con que nos despertaremos el viernes por la mañana?", se pregunta el diario The Independent. Hay cinco escenarios posibles en este puzzle electoral británico.

16.17 La última vez que hubo un "hung parliament" fue hace 36 años. Ninguno de los dos grandes partidos consiguió entonces una victoria clara, ni tampoco hubo acuerdo para una coalición. El resultado fue un gobierno en minoría y elecciones anticipadas a los pocos meses.

01.23 min De estas elecciones puede salir lo que los británicos llaman un "Hung parliament" que traducido es un parlamento colgado. Eso obligaría a una coalición o, si no se alcanza, a un gobierno débil, en minoría. Es algo habitual en Europa pero no se da en el Reino Unido desde hace 36 años.

16.07 "Si la Unión Europea votara en las elecciones britanicas lo haría por Nick Clegg, partidario de una Europa fuerte con participación del Reino Unido", afirma el corresponsal de TVE en Bruselas, Álvaro Goikoetxea, quien asegura que "por aquí nadie perdona a Cameron su euroescepticismo militante".

15.54 Nigel Farage, el candidato del Partido de la Independencia que ha sufrido un accidente de avión, ha sido trasladado a un hospital como "medida de precaución", según la BBC. El estado del piloto es "más grave" de lo que se pensó en un principio.

15.40 Hay que recordar que para conseguir la mayoría absoluta son necesarios 326 de los 650 escaños de la Cámara. Por el momento, ningún candidato está en disposición de conseguirla.

15.29 Desde Londres, la enviada especial de TVE Mariana Castaño, avanza que las previsiones de participación son optimistas. En las últimas elecciones, las de 2005, el índice de participación se situó en un 60% y "se espera que hoy se supere esta cifra". La prensa británica que el buen tiempo con el que ha amanecido Reino Unido puede contribuir a que más gente se anime a votar.

"Hemos visitado varios colegios electorales y no hemos vistos grandes aglomeraciones porque hoy es un día laborable. El pico de participación se producirá a partir de las 18:00 horas", añade.

01.44 min Algunos hablan de que podría podrían votar el 55 por ciento de los 44 millones de electores. Otros, más optimistas, esperan que suba con respecto al 60 por ciento de las últimas elecciones debido a la gran espectación que han despertado las de hoy. Es ya una tradición que los británicos voten en jueves y otro detalle que diferencia las elecciones británicas de las españolas es que no hay jornada de reflexión y hasta el cierre de los colegios electorales los candidatos pueden pedir el voto. Hasta entonces no habrá datos de participación.

15.25 Es ya una tradición que los británicos voten en jueves y otro detalle que diferencia las elecciones británicas de las españolas es que no hay jornada de reflexión y hasta el cierre de los colegios electorales los candidatos pueden pedir el voto. Además, según informa Mariana Castaño, enviada especial de TVE a Londres, hasta entonces, entorno a las 23:00 hora peninsular española, no habrá datos de participación.

15.18 "Casi todo el mundo da por hecho que David Cameron va a formar gobierno pero lo que no se sabe es cómo, cuándo ni con quién", asegura la corresponsal de TVE en Londres Anna Bosch, que también explica que la crisis económica ha mermado el entusiasmo que suelen mostrar los británicos en una época de cambio tras 13 años de gobierno laborista.

01.27 min Porque le han dado una tribuna inusual a los eternos terceros, los liberaldemócratas, y los han catapultado al mismo nivel en intención de voto que los dos grandes, laboristas y conservadores.

14.23 Sin embargo, para la red social Facebook, el vencedor es Nick Clegg tras realizar un sondeo del 1 al 3 de mayo para el que ha encuestado a 450.000 internatuas.

14.11 La encuesta final que publica a esta hora la página Uk Polling Report da a los conservadores el 36% de los votos, a los laboristas el 29% y a los liberal-demócratas el 27%.

13.55 Conservadores, Laboristas y liberales tienen su propias páginas en las que podrás enterarte de la última hora y de numerosas curiosidades. Por ejemplo, podrás descubrir las personas que han anunciado públicamente que darán su voto a los liberales.

13.34 Consulta nuestra guía para seguir la última hora online de las elecciones.

13.19 Descubre el "arte de caricaturizar" a los candidatos británicos de la mano de la BBC.

13.06 Nigel Farage, que ha sufrido un accidente de avioneta, se encuentra en el hospital fuera de peligro. Según informa Mariana Castaño desde Reino Unido, el accidente se ha producido porque las hélices del aparato han chocado contra una pancarta electoral.

00.37 min Accidente del candidato de la Independencia de Reino Unido

En esta fotografía lograda a partir de un vídeo de la cadena BBC y que recoge The Guardian, podemos ver al líder del Partido de la Independencia de Reino Unido con numerossa heridas.

12.49 Mira todas las fotografías de esta jornada electoral en nuestra fotogalería especial.

12.23 El candidato que faltaba, Nick Clegg, ya ha votado también. Su caso es diferente ya que su mujer no puede votar debido a que es española.

01.20 min Clegg, el último candidato en votar

Miriam González es de Olmedo, desde donde siguen las elecciones británicas con especial interés.

12.11 Gordon Brown acude a votar en Kirkcaldy, Cowdenbeath, Escocia. A su llegada al centro para dejar su voto, se ha mostrado relajado y distendido junto a su esposa, Sarah, aunque no ha querido hacer declaraciones.

01.08 min Gordon Brown, el segundo candidato en votar

12.05 La enviada especial de TVE a Reino Unido, Mariana Castaño, nos informa de que la jornada electoral está trasncurriendo con normalidad.

00.25 min El líder conservador británico, David Cameron, ha sido el candidato más madrugador a la hora de votar en los comicios que se celebran este jueves y ha acudido al colegio electoral acompañado de su esposa Samantha.

11.33 David Cameron ha acudido a votar en su distrito, Spelsbury en Oxfordshire al sur de Inglaterra, junto a su esposa, Samantha, antes de retirarse para esperar los resultados electorales.

Tras depositar su papeleta, el candidato conservador ha comunicado a los periodistas cómo se encontraba: "Bien, gracias. Me siento bien. Voy a dejarlo así".

11.13 Los británicos han amanecido con buen tiempo. The Guardian ironiza sobre ello en su editorial y cómo va a beneficiarle a Cameron.

11.00 Este jueves es laboral en Reino Unido, por lo que se espera que los votantes acudan a votar poco a poco, cuando sus horarios de trabajo se lo permitan.

10.45 Un usuario de Twitter se muestra "realmente preocupado sobre cómo será la política sobre inmigración" en el caso de que los conservadores accedan al poder.

10.30 David Cameron con los Conservadores, Nick Clegg con los Liberal- Demócrata y Gordon Brown con los Laboristas, los grandes protagonistas de este jueves y cuyos perfiles puedes conocer en profundidad en nuestro especial.

10.15 El candidato del Partido de la Independencia de Reino Unido por la circunscripción electoral de Buckingham, Nigel Farage, ha tenido un accidente de avión cerca de Brackley, en Northamptonshire. Tanto él como el piloto, la dos únicas personas a bordo, han logrado salir ilesas, según informa Politics Home.

10.08 Según publica este jueves Politics Home, aproximadamente el 17% de los votantes cambió su voto tras ver los debates.

13.42 min Las elecciones de 1974 son el precedente más cercano de un resultado incierto en los comicios británicos. Entonces, el laborista Wilson y el conservador Heath casi empataron a apoyos.

09.58 Entre tanta indecisión, son muchos los que se preguntan: "¿Y si hay empate?". Estaríamos ante lo que se denomina "Hung Parliament", una circunstancia en la que ningún partido obtiene más de la mitad de representantes parlamentarios.

Una situación así se vivió en 1974 cuando los conservadores del entonces primer ministro, Edward Heath, vencieron por una ventaja muy reducida del 37,9% frente al 37,2 que obtuvieron los laboristas de Harold Wilson.

01h 32 min Vuelve a ver el último debate entre los tres candidatos británicos en castellano

09.45 Según el Twitter de la cadena CNN, los debates han logrado estimular el voto joven en Reino Unido.

09.38 Las apuestas sobre el resultado de las elecciones también llegan a España. En los desayunos de TVE, los comentaristas de este jueves han dado por vencedor a Cameron por dos votos frente a uno.

El invitado de esta mañana en el programa, el Presidente de CIU, Artur Mas, también se ha decantado por el conservador.

09.22 Se espera una participación de un 55 %, aunque el porcentaje podría ser más alto debido al interés que han suscitado estas elecciones por lo incierto del resultado y por el impulso mediático que supusieron los tres debates televisados. (Recuerda cómo fueron los debates en nuestro especial)

01.38 min Más de cinco millones de británicos viven en el exterior. Las de mañana serán las elecciones más reñidas de las últimas décadas. Y es que a menos de 24 horas buena parte de los británicos no tienen claro aún lo que van a votar. Para los canditados es vital convencer a esos votantes indecisos.

09.10 "Los británicos apostamos por todo. Hasta para adivinar de qué sexo será un bebé", contaba el pasado jueves un ciudadano a las cámaras de TVE.

Y es cierto.

Según recoge este jueves la BBC, William Hill, una de las casas de apuestas que espera que esas cifras aumenten considerablemente en el día de las elecciones, estima que el número de apuestas podría superar las 10.000 el jueves, a medida que se vayan conociendo los resultados.

09.02 El sistema electoral es complicado. Hay 650 circunscripciones dentro de las cuales el partido más votado obtendrá su representación en el parlamentario.

Este año habrá 650 escaños frente a los 646 que había hasta ahora. En nuestro especial encontrarás las claves de cómo funcionan estas elecciones.

08.57 Los sondeos llevan días dando por vencedor al Partido Conservador, con más o menos margen. Pero la jornada del pasado miércoles cerró con cierta esperaza con Brown.

Los laboristas no lo tienen todo perdido ya que, de no darse mayoría absoluta en los resultados, como afirmaba el pasado 6 de abril Gus O' Donell, "El Gobierno se puede mantener en el cargo hasta que no presente su dimisión y la de su gobierno al monarca. Se puede mantener en el poder para ver si logra el apoyo de la Cámara de los Comunes".

08.54 Los votantes podrán acudir a uno de los 50.000 colegios electorales abiertos.

08.36 Según el último sondeo publicado este jueves por el diario The Guardian, los "tories" llevan una ventaja de ocho puntos a los laboristas del primer ministro, Gordon Brown.

08.33 Como nos cuenta la enviada especial de TVE a Reino Unido, Mariana Castaño, habrá que esperar hasta el viernes para conocer al nuevo primer ministro.

08.20 Más de 45 millones de británicos votarán a lo largo de la jornada de este jueves. La indecisión es la palabra que más se ha repetido durante la campaña. Por ello, se barajan múltiples escenarios postelectorales.

Podría mantenerse el gobierno actual, cambiarlo ante una mayoría absoluta o, en su defecto, con un Cameron dispuesto a acceder al poder sin formar coalición, o se podría dar una "revolución" de la mano de los liberal- demócratas.

Son muchos los que afirman estar cansados de 13 años de laborismo pero no existe entusiasmo por ninguna candidatura.

01.42 min El sistema electoral británico puede hacer que el partido que gane en votos tenga menos escaños, ya que divide el país en 650 circunscripciones unipersonales en las que los votos del que no gana no sirven para nada.

08.15 ¿Quieres saber a qué candidato apoyan los principales diarios de Reino Unido? Consúltalo en nuestro especial.

08.09 Los periódicos británicos reflejan las esperanzas que se tienen ante estas elecciones. Puedes ver todas las portadas aquí.

The Independent abre con "La elección de la gente" y da 15 motivos para celebrar una campaña que podría cambiar la política británica para siempre.

The Telegraph y The Sun coinciden en una portada con la silueta de Cameron.

The Express muestra, una vez más, en su apertura su predilección por Cameron. Su titular lo refleja: "Cameron, nuestro único deseo".

The Guardian hace referencia a las últimas jornadas en las que se daba por vencedor al candidato conservador y abre con: "Cameron mira el premio".

08.00 Bienvenidos a la jornada electoral de Reino Unido: la más reñida en años y una de la que más curiosidad ha despertado ante un electorado dentro del que el 40% no tiene decidido su voto, como recogía la pasada noche el periodista Andrew Sparow en su "Election Live". Veremos qué ocurre. Los colegios electorales están ya abiertos.