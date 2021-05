"Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo". Este refrán tan repetido por nuestras abuelas, es el más repetido este lunes al preguntar por la bajada de temperaturas.

Tras varios días de sol y un tiempo casi veraniego, esta mañana hemos vuelto a ver en la calle abrigos, bufandas y gorros, debido a que las temperaturas han bajado casi diez grados en la mayoría de España.

Este descenso tan acusado parece no haber sorprendido a los más mayores. Lola, una madrileña de 68 años, nos remitía al citado refrán para luego añadir que "esto pasa siempre, en cuanto veis tres rayos de sol, guardáis los abrigos, pero todavía nos quedan unos días de frío".

María su amiga, coincide con ella, por eso "no había guardado la ropa de invierno, la tenía ahí apartadita en el fondo del armario porque sabía que la volvería a usar".

Y aunque la experiencia es un grado, este descenso de las temperaturas ha sorprendido a todos.

Andrés, por ejemplo, baja todos los días al parque a jugar a la petanca con los amigos. Hoy también lo ha hecho, aunque más abrigado que en los últimos días.

Sin embargo, el viento y el frío que esta mañana se deja sentir en Madrid ha provocado que Andrés se quede solo. Ninguno de sus compañeros habituales ha bajado a echar la partida. "Tenemos ya una edad y estos cambios de temperaturas no nos vienen bien" comenta entre risas, mientras espera que alguno de sus amigos se anime y "venga aunque sea con bufanda y guantes".

Que se acabe ya el invierno

La bajada de temperaturas, de unos seis grados en Madrid, sí que ha sorprendido a los más jóvenes.

02.50 min Lluvia y descenso de temperaturas

Reconocen que no prestan atención a la información meteorológica, por ello "cuando he salido esta mañana sin chaqueta la he echado en falta".

Esto es lo que nos comenta Héctor que también apunta que "ya es hora de que llegue el verano. Estamos en mayo y el invierno se está alargando demasiado".

Ana y Laura, dos jóvenes estudiantes, apoyan esa idea. "Está siendo un invierno muy largo, con mucha lluvia y mucho frío". "Estábamos deseando que llegara el buen tiempo y sólo hemos tenido tres días de sol".

Con las buenas temperaturas, Ana y Laura dejaron a un lado las medias y leotardos y hoy lucen su uniforme escolar con calcetines "y mira como tenemos la piel, nos vamos a pillar un resfriado".