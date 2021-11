El Gobierno planea que las tasas universitarias se paguen en función de la renta de los alumnos, pero ha descartado cualquier cambio en ese sentido antes del año 2013.

Así lo ha asegurado este lunes el titular de Educación, Ángel Gabilondo, quien ha abogado por fijar en el futuro una cantidad económica para que los alumnos que tienen posibilidades "abonen el precio de una matrícula de un modo razonable", pero también para conseguir que "nadie se quede sin ir a la universidad porque no tiene medios económicos", por lo que será necesario, ha dicho, reforzar el sistema de becas.

"Esto significa que no siempre personas que tienen muchos medios económicos deben recibir la financiación de todos los ciudadanos, muchos de los cuales no pueden ir a la universidad", ha observado el ministro, quién ha añadido: "no se pueden pedir esfuerzos a personas que no tiene medios para que personas que sí los tienen no tengan que pagar la universidad".

Reunión de rectores Ángel Gabilondo ha hecho estas declaraciones tras una reunión conjunta de rectores y representantes de las comunidades autónomas, y antes de presidir la Conferencia General de Política Universitaria. En ambas reuniones se debatió, entre otros asuntos, sobre el nuevo modelo de financiación universitaria, el futuro Estatuto del Estudiante, y la estructura y el concepto del doctorado. El ministro ha insistido en no disociar el debate sobre las tasas universitarias del relativo a las becas ni del relativo al rendimiento escolar o académico o del futuro sistema de financiación universitaria. "Lo que nos interesa es que nadie, por su capacidad económica o social, se quede fuera de los estudios", ha dicho Gabilondo, pero ha apuntado que "para eso, hay otros que sí tienen más facilidad para poder pagar de una determinada manera el importe de sus estudios". El ministro ha defendido el esfuerzo público para costear la educación, "pero queremos sobre todo favorecer al que tiene más necesidad", y ha defendido por ello incrementar las becas, tanto en cantidad como en modalidad. Ha defendido como ejemplo la posibilidad de que una beca permita compatibilizar estudios universitarios y trabajo. En el último año, los alumnos universitarios que trabajan y estudian han disminuido en un 16%. El ministro de Educación, Angel Gabilondo, ha expliacado que su departamento estudia modificar la financiación del sistema de becas, ampliando la cantidad y la modalidad de las mismas de cara a 2013, de modo que quienes disponen de menos recursos económicos puedan beneficiarse de estas ayudas y "ningún talento se vea desperdiciado". "No podemos pedir a quienes tienen menos que hagan el esfuerzo de sostener las becas de quienes tienen más, si ni siquiera ellos mismos pueden acceder a esta educación", ha señalado Gabilondo , quien ha añadido que "si todos los ciudadanos, muchos de los cuales no pueden ir a la universidad, están colaborando con esfuerzos, para que haya gente que estudie, lo que tenemos que pedir al que tiene el privilegio o el derecho de estudiar es que responda también al esfuerzo que hacemos todos", ha dicho.