BNG propone modificar Ley de Amnistía para juzgar crímenes de lesa humanidad en el Congreso de los Diputados. Esta iniciativa permitiría que se puedan juzgar los crímenes de genocidio y lesa humanidad. Jusifica esa medida en el hecho de que "se ha impuesto una interpretación de la citada ley que ha servido de coartada para defender la no persecutoriedad de los crímenes y violaciones de derechos fundamentales amparadas por el régimen franquista". Rodríguez indicó que el BNG considera "inaudito que la justicia española pueda procesar al ex presidente chileno Augusto Pinochet o a la dictadura argentina" y no la situación en España.