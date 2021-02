A las 17.horas del martes, España ha cancelado un total de 1.1.267 vuelos con los países afectados por la nube volcánica de Islandia, de los 5.222 programados para esta jornada, según datos hasta las 13horas recogidos por AENA.

A esa hora, continuaba habiendo restricciones en diez países: Reino Unido, Francia, Alemania, Estonia, Irlanda, Suecia, Bélgica, Noruega, Dinamarca y Finlandia.

Por su parte, Austria, Croacia, Hungría, Rumanía, Ucrania, República Checa, Holanda y Suiza ya tienen sus espacios aéreos abiertos.

Por otro lado, Iberia ha anunciado a las 14.00 horas la apertura de sus vuelos al norte de Italia, tras recuperar durante la mañana las operaciones a ciudades como Bruselas, Ámsterdam, París, Ginebra o Zurich.

Concretamente,, a las 16.00 horas está previsto que despegue el primer vuelo con destino Milán y durante la tarde de hoy, partirán a la ciudad italiana otros dos aviones de Iberia. De esta forma, la compañía española recupera su operación habitual.

Además, a 16.10 saldrá de Madrid el primer avión a Venecia y está prevista là partida de un segundo vuelo a las 19.45 horas.

También está previsto que operen esta tarde los vuelos de Air Nostrum a Bolonia, Turín y Génova.

A pesar de la paulatina apertura de los aeropuertos, el Grupo Iberia (Iberia e Iberia Regional/Air Nostrum) ha tenido que cancelar hoy 69 vuelos y 822 desde el sábado.

Las limitaciones en el espacio aéreo europeo, provocadas por la nube de cenizas volcánicas, ha provocado la cancelación de 9.372 vuelos en España desde el jueves 15 de abril hasta las 19.00 horas de este lunes.

Eurocontrol ha delimitado a Dinamarca, Oeste de Irlanda y el Sur de Suecia la restricción total al tráfico aéreo, mientras que la decisión sobre la reapertura del resto del espacio aéreo ha quedado sometida a las autoridades aeronáuticas, de seguridad y prestadoras de servicios de los distintos países que serán quienes autoricen o no los vuelos.

La reapertura del espacio no aéreo no significa la normalización inmediata del tráfico aéreo, ya que las compañías tienen que reasignar aviones y tripulaciones y priorizar distintas rutas.



Aena continúa recomendando a los pasajeros que no acudan a los aeropuertos sin haber confirmado antes del estado de sus vuelos con sus compañías.