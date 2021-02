La Casa Blanca, molesta por los ataques de Karzai a Occidente

Estados Unidos está molesto por los comentarios vertidos por el presidente afgano, Hamid Karzai, en los que acusó a occidente de intentar debilitarlo, según ha confirmado Robert Gibbs, portavoz de la Casa Blanca.



"Evidentemente algunos de los comentarios del presidente Karzai son alarmantes. Son un motivo de preocupación real y genuino", ha comentado Gibbs a la prensa.



Karzai acusó este jueves a Occidente de organizar el fraude electoral de los pasados comicios, en los que salió reelegido y hacer ver que es un "presidente ilegítimo".



En un encuentro con trabajadores de los órganos electorales afganos, Karzai señaló al ex 'número dos' de la misión de la ONU en Afganistán, Peter Galbraith y al jefe de los observadores europeos durante el proceso, Philippe Morillon, como culpables del fraude.

Ataca al Parlamento afgano por no seguir sus directrices

"Hubo fraude en las elecciones presidenciales y provinciales, no hay duda de que hubo un fraude muy generalizado, pero no lo hicieron los afganos, sino los extranjeros; Galbraith y Morillon hicieron el fraude", espetó Karzai.



"Desafortunadamente, nuestro Parlamento no se da cuenta de esto", censuró el presidente.



Las declaraciones del presidente llegaron después de que el Parlamento bloqueara su intención de que los cinco miembros de la Comisión de Quejas (ECC, siglas en inglés) fueran afganos de cara a los comicios parlamentarios previstos en septiembre.



La ECC, integrada el año pasado por dos miembros de la ONU y tres funcionarios afganos, fue el órgano electoral que destapó el fraude de los comicios de septiembre de 2009 y anuló cientos de miles de papeletas, algo que obligó a convocar una segunda vuelta a la que el rival de Karzai, Abdulá Abdulá, decidió no acudir.