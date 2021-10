Los velos integrales tales como el niqab o el burka, son la interpretación del Corán llevada al extremo. El primero deja al descubierto los ojos, pero con el burka las mujeres se convierten en prisioneras ambulantes de su vestimenta, que sólo les deja ver el mundo a través de una rejilla de tela.

Ampliamente extendidos en Afganistán y en aquellos países seguidores de la doctrina salafista, el uso del burka es residual en la mayoría de los países europeos. Sin embargo, no ha pasado desapercibido para los gobiernos occidentales que tratan de regular su utilización en lugares públicos.

Quienes defienden su uso apelan a la libertad de elección y a la tradición; quienes lo rechazan ven en él un elemento de discriminación a la mujer.

Para Fidda Hussein, hija de palestinos pero nacida en España, fue una elección que le llegó a los 23 años. "Me hice mis ideas, entendí lo que significaba y hace tres años tomé la decisión de llevarlo. Mis padres no me obligaron nunca".