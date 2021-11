Jeff Bridges (Corazón rebelde) y George Clooney (Up in the air) son los favoritos para el Oscar a mejor actor. Curiosamente, acaban de trabajar juntos en Los hombres que miraban fijamente a las cabras, donde demuestran su maestría en la comedia y la buena química que existe entre ambos.

Aunque los personajes por los que están nominados no tienen nada que ver. Jeff Bridges interpreta a un músico de country alcohólico, en un papel escrito expresamente para él y que le ha valido magníficas críticas en Estados Unidos. Y George Clooney consigue que un tipo que se dedica a despedir gente nos caiga simpático en la que, posiblemente, sea la mejor actuación de su carrera.

Para Bridges es su quinta candidatura, después de las obtenidas por Un botín de 500.000 dólares (1974), La última película (1971), Starman (1984) y Candidata al poder (2000). Es el gran favorito, más que nada porque ha ganado el Globo de Oro por este papel y todavía no tiene el Oscar.

También es la quinta nominación para Clooney, tras las logradas por Buenas noches y buena suerte (2005) -al mejor director y al mejor guión-, Syriana (2005) y Michael Clayton (2007). Clooney se llevó la estatuilla dorada por su papel secundario en Syriana.